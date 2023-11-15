وصف إسرائيل بـ"الدولة الإرهابية".. أول تعليق من الاحتلال على تصريحات أردوغان

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الأربعاء، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يشوه الواقع ويقف مرة أخرى في الجانب الخطأ من التاريخ.

وكتب كوهين، عبر منصة “إكس”: “أولئك الذين يستضيفون الإرهابيين الكبار ويشجعون المنظمات الإرهابية لن يعظوا إسرائيل بالأخلاق.. الرئيس التركي يشوه الواقع ويقف مرة أخرى على الجانب الخطأ من التاريخ... إسرائيل هي دولة قانون، تعمل وفق القانون الدولي، وستواصل حربها ضد منظمة حماس الإرهابية”.

جاءت تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، ردا علي تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي قال إن إسرائيل “دولة إرهابية” ترتكب جرائم حرب وتنتهك القانون الدولي في غزة، وإن حماس ليست منظمة إرهابية.

أردوغان: إسرائيل دولة إرهابية

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إسرائيل دولة إرهابية، مضيفاً أن حركة حماس هي حزب سياسي فاز بالانتخابات في فلسطين.

وأضاف أردوغان، في كلمة أمام البرلمان التركي، أن هناك إبادة جماعية ترتكب في غزة، مشدداً على أن تركيا ستتخذ خطوات على الساحة الدولية لوقفها.

وتابع: "إذا واصلت إسرائيل مجزرتها، فإن العالم بأسره سيدينها بوصفها دولة إرهابية".

كما تعهد الرئيس التركي، بأن تبذل تركيا كل الجهود لعزل إسرائيل دوليا بسبب عمليتها العسكرية في قطاع غزة.

وأضاف: "سوف نقوم بتوسيع اتصالاتنا الدبلوماسية، وسوف نتواصل مع كل الدول الـ 121 التي صوتت لصالح القرار المتعلق بالشرق الأوسط والدول الأربعين الأخرى التي امتنعت عن التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة".

وتابع أردوغان: "سنواصل العمل من أجل عزل إسرائيل دوليا وأخذ خطوات لمحاكمتها أمام المحاكم الدولية، كما سنعمل على دعم قطاع غزة بجميع أنواع المساعدات الإنسانية".