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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص موبايل نوكيا تاتش فى مصر بـ 1500 جنيه بس

Nokia C1
Nokia C1

اذا كنت من عشاق علامة نوكيا العريقة، وتريد أن تقتني هاتف ذكي يلبي احتياجاتك، سيكون خيارك الأفضل والأرخص سعراً هو نوكيا C1.

يأتي هاتف Nokia C1 بشاشة قياس 4.45 بوصة من نوع IPS LCD، بدقة عرض FWVGA+.

Nokia C1

يعمل Nokia C1 بمعالج من نوع Spreadtrum SC7731E رباعى النواة، وذاكرة صوول عشوائي رام سعة 1 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 16 جيجابايت.

ولمحبي التصوير جاء Nokia C1 بكاميرا خلفية بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، وأخرى أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي و اجراء مكالمات الفيديو.

يمتلك Nokia C1 بطارية سعة 2500 مللي أمبير، تدعم الحن من خلال منفذ microUSB، مع ميزة ثنائي الشريحة، يمكنك الحصول عليه في ألوان الأسود والأزرق والأحمر.

سعر Nokia C1

سعر Nokia C1

يذكر أنه سعر هاتف Nokia C1 يبلغ 1729 جنيهأ مصرياً.

نوكيا Nokia C1 Nokia سعر Nokia C1

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