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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم كبير على أفضل موبايل Realme.. عروض البلاك فرايداي

Realme GT 5 Neo SE
Realme GT 5 Neo SE

تستهدف دوماً هواتف علامة ريلمى فئة الشباب الذين يبحثون عن أقوى مواصفات بأفضل سعر، ون بين أميزها على الإطلاق هاتف Realme GT 5 Neo SE، ويمكنك الحصول عليه بأقل سعر ممكن فى ظل عروض البلاك فرايداي.

جاء هاتف Realme GT 5 Neo SE بشاشة قياس 6.74 بوصة من نوع OLED، بدقةعرض HD+، مع معدل تحديث 144 هرتز فى الثانية.

يعمل الهاتف Realme GT 5 Neo SE بمعالج Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7+ Gen 2 ثمانى النواة بمعمارية 4 نانومتر، ومعالج رسوميات من نوع Adreno 725، وذاكرة وصول عشوائي سعة 8 و 12 و 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت من نوع UFS 3.1، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.

Realme GT 5 Neo SE

مواصفات Realme GT 5 Neo SE
ولمحبي التصوير يوفر هاتف Realme GT 5 Neo SE كاميرا خلفية ثلاثية، الأساسية بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية (ultrawide) بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة  f/2.2، والثالثة للتقريب بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/3.3، وامكانية تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 30 إطاراً فى الثانية، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل f/2.5 لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

يمتلك هاتف Realme GT 5 Neo SE بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع حتى 100 وات، من خلال منفذ شحن USB Type-C 2.0.

يعمل هاتف Realme GT 5 Neo SE بنظام التشغيل Android 13، مع واجهة المستخدم Realme UI 4.0 الخاصة بهواتف ريلمى، مع قارىء للبصمة أسفل الشاشة نفسها.

Realme GT 5 Neo SE

سعر Realme GT 5 Neo SE
يمكنك الحصول على هاتف Realme GT 5 Neo SE فى لونين هما متعدد الألوان والأسود مقابل سعر 1599 درهماً إماراتياً ما يعادل 13.400 جنيهاً مصرياً.

Realme GT 5 Neo SE
بلاك فرايداي Realme GT 5 Neo SE Realme ريلمي عروض البلاك فرايداي

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