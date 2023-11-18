خصم كبير على أفضل موبايل Realme.. عروض البلاك فرايداي

تستهدف دوماً هواتف علامة ريلمى فئة الشباب الذين يبحثون عن أقوى مواصفات بأفضل سعر، ون بين أميزها على الإطلاق هاتف Realme GT 5 Neo SE، ويمكنك الحصول عليه بأقل سعر ممكن فى ظل عروض البلاك فرايداي.

جاء هاتف Realme GT 5 Neo SE بشاشة قياس 6.74 بوصة من نوع OLED، بدقةعرض HD+، مع معدل تحديث 144 هرتز فى الثانية.

يعمل الهاتف Realme GT 5 Neo SE بمعالج Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7+ Gen 2 ثمانى النواة بمعمارية 4 نانومتر، ومعالج رسوميات من نوع Adreno 725، وذاكرة وصول عشوائي سعة 8 و 12 و 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت من نوع UFS 3.1، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.

Realme GT 5 Neo SE

مواصفات Realme GT 5 Neo SE

ولمحبي التصوير يوفر هاتف Realme GT 5 Neo SE كاميرا خلفية ثلاثية، الأساسية بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية (ultrawide) بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، والثالثة للتقريب بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/3.3، وامكانية تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 30 إطاراً فى الثانية، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل f/2.5 لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

يمتلك هاتف Realme GT 5 Neo SE بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع حتى 100 وات، من خلال منفذ شحن USB Type-C 2.0.

يعمل هاتف Realme GT 5 Neo SE بنظام التشغيل Android 13، مع واجهة المستخدم Realme UI 4.0 الخاصة بهواتف ريلمى، مع قارىء للبصمة أسفل الشاشة نفسها.

Realme GT 5 Neo SE

سعر Realme GT 5 Neo SE

يمكنك الحصول على هاتف Realme GT 5 Neo SE فى لونين هما متعدد الألوان والأسود مقابل سعر 1599 درهماً إماراتياً ما يعادل 13.400 جنيهاً مصرياً.