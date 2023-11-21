عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر لن يتكرر.. Redmi 13C بـ 5000 جنيه

Redmi 13C
Redmi 13C

تنافس بقوة علامة شاومي الصينية في فئة الهواتف الذكية الإقتصادية، التي تشكل نسبة كبيرة من مبيعات الهواتف بشكل عام، ومن بين أفضل ترشيحات الصانع الصيني Redmi 13C.

وفقا لموقع “جي إس إم آرينا” التقنى، يأتي هاتف Redmi 13C، بشاشة قياس 6.71 بوصة من نوع IPS LCD، مع سرعة تحديث 90 هرتز، وطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass
، ونوتش فى أعلى منتصف لإجراء مكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

Redmi 13C

يقدم هاتف Redmi 13C معالجاً من نوع Mediatek MT6769Z Helio G85 بمعمارية تصنيع 12 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 و 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة  128 و 256 جيجابايت من نوع eMMC 5.1.

كما يأتي هاتف Redmi 13C بنظام أندرويد 13 مع واجهة تشغيل MIUI 14 الخاصة بشاومي.

يوفر هاتف Redmi 13C كاميرا خلفية ثلاثية، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية (macro) بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثالثة depth بدقة 0.08 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0.

Redmi 13C

يمتلك هاتف Redmi 13C بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن بقوة 18 وات، من خلال كابل من نوع USB Type-C 2.0، مع قارىء لبصمة الإصبع بجانب فى الهاتف فى زر التشغيل.

سعر  Redmi 13C

يمكنك شراء Redmi 13C باللون الأزرق بسعر 599 درهماً إماراتياً، مايعادل 5040 جنيهاً مصرياً.

سعر  Redmi 13C
شاومي Redmi 13C Redmi أندرويد أندرويد 12 بلاك فرايداي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

400 جنيه كاملة|الذهب يتحرك مجددا في محلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

متبقي أقل من 10 أمتار.. خبير يكشف مفاجأة حول سعة سد النهضة

تحرك عاجل للقوات البرية الإيرانية .. ماذا يحدث؟

بعد التقلبات الحادة والأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة اليوم

هطلقها لو تخنت .. نجلاء بدر ترد على تصريح زوجها

بعد الارتفاع الجنوني| حقيقة وقف بيع الذهب بمحلات الصاغة.. وهذه الأسعار

يملأ الأسواق قريبًا| إجراء مصري عاجل ينسف أزمة السكر.. وهذا سعره الجديد

موضوعات متعلقة

سعره مناسب جداً.. عرض على هاتف Realme 10

عروض بلاك فرايداي..أقوى موبايل شاومي في مصر بسعر مميز

أقوى موبايل سامسونج في الفئة المتوسطة

ازاى تشغل الإنترنت فى بيتك عند انقطاع الكهرباء

أقوى موبايل سامسونج بسعر 7499 جنيهاً فقط

أفضل موبايل من سامسونج للشباب بسعر مناسب

كاميرا 200 ميجابكسل.. أفضل موبايل من شاومي للشباب

أرخص موبايل سامسونج فى مصر.. السعر مفاجأة

ترشيحاتنا

موقف قوي للرئيس السيسي.. صباح البلد يستعرض استقبال مصر لأطفال غزة الرضع

وزير الأوقاف: 20 ديسمبر بدء الامتحان الشفوي للمتقدمين لشغل وظائف أئمة

هل يجوز شراء بطاطين من زكاة المال وتوزيعها على الفقراء.. الإفتاء ترد

الاحتلال قصف منزله بلا رحمة.. طاقم مستشفى شهداء الأقصى يودع طبيب

فرمان جديد من الكاف| مفاجأة بشأن قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

حمادة صدقي: يجب دعم منتخب مصر جماهيريا وإعلاميًا.. وتريزيجيه لاعب مؤثر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشتبه جديد.. تعرف على أحداث الحلقة قبل الأخيرة من"صوت وصورة" قبل عرضها

45 يوما على حصار المسجد الأقصى من الصهاينة وحملة اعتقالات جديدة بالضفة

يملأ الأسواق قريبًا| إجراء مصري عاجل ينسف أزمة السكر.. وهذا سعره الجديد

قناص فلسطيني| صفقة الأهلي المحتملة لقيادة الهجوم.. والجمهور: يسجل من «المسافة صفر»

فيديو

صاحبة فيديوهات الساحل الشرير.. تفاصيل القبض على الراقصة حورية / فيديو جراف

منذ 70 عامًا.. مقطع فيديو لمطعم يثير الجدل عبر تطبيق التيك توك

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

تفاصيل استقبال أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ