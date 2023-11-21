سعر لن يتكرر.. Redmi 13C بـ 5000 جنيه

تنافس بقوة علامة شاومي الصينية في فئة الهواتف الذكية الإقتصادية، التي تشكل نسبة كبيرة من مبيعات الهواتف بشكل عام، ومن بين أفضل ترشيحات الصانع الصيني Redmi 13C.

وفقا لموقع “جي إس إم آرينا” التقنى، يأتي هاتف Redmi 13C، بشاشة قياس 6.71 بوصة من نوع IPS LCD، مع سرعة تحديث 90 هرتز، وطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass

، ونوتش فى أعلى منتصف لإجراء مكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

Redmi 13C

يقدم هاتف Redmi 13C معالجاً من نوع Mediatek MT6769Z Helio G85 بمعمارية تصنيع 12 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 و 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجابايت من نوع eMMC 5.1.

كما يأتي هاتف Redmi 13C بنظام أندرويد 13 مع واجهة تشغيل MIUI 14 الخاصة بشاومي.

يوفر هاتف Redmi 13C كاميرا خلفية ثلاثية، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية (macro) بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثالثة depth بدقة 0.08 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0.

Redmi 13C

يمتلك هاتف Redmi 13C بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن بقوة 18 وات، من خلال كابل من نوع USB Type-C 2.0، مع قارىء لبصمة الإصبع بجانب فى الهاتف فى زر التشغيل.

سعر Redmi 13C

يمكنك شراء Redmi 13C باللون الأزرق بسعر 599 درهماً إماراتياً، مايعادل 5040 جنيهاً مصرياً.