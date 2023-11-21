سعر مش هيتكرر تاني.. الحق عرض Galaxy A13

تتفوق بجدارة علامة سامسونج الكورية الجنوبية في الفئة المتوسطة بفضل الخيارات المتعددة التي تطرحها بإستمرار، ومن بين أفضل ترشيحات هذه الفئة هاتف Galaxy A13.

وفقاً لموقع “جى إسم إم آرينا” التقنى، جاء هاتف Galaxy A13 بشاشة قياس 6.6 بوصة من نوع PLS LCD، بدقة عرض HD+، مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5، ونوتش فى أعلى منتصف الشاشة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفى.

Galaxy A13

يحمل هاتف Galaxy A13 معالجاً من نوع Exynos 850 من سامسونج ثمانى النواة، ومعالج رسوميات Mali-G52، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 3 و 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين سعة 64 و 128 جيجابايت من نوع eMMC 5.1، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم الخاصة بسامسونج One UI 5.1 على نظام نشغيل Android 13.

يقدم Galaxy A13 كاميرا خلفية رباعية، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية ultrawide بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، والثالثة (macro) بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، والرابعة (depth) بدقة 2 ميجابكسل الأمامية بفتحة عدسة f/2.4، والأمامية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفى.

Galaxy A13

يأتي هاتف Galaxy A13 ببطارية سعة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، بكابل من نوع USB Type-C، وقاريء لبصمة الإصبع فى جانب الهاتف بـ زر التشغيل.

سعر Galaxy A13

يمكنك الحصول على هاتف Galaxy A13 باللون الأسود بسعر 5499 جنيهاً مصرياً.