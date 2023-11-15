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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فات شهر على مرضه.. التفاصيل الكاملة لرحلة علاج هاني الناظر

صدى البلد

غاب الدكتور هاني الناظر عن الأنظار من الشهر الماضي وكان اخر منشور له علي الفيسبوك  هو إعلانه عن تعرضه لوعكة صحية، معتذرا عن عدم قدرته على استقبال الأسئلة الخاصة بالمرضى، حيث كتب: «بعتذر لحضراتكم عن عدم قدرتي على استقبال أسئلتكم الطبية والإجابة عليها، ولا قدرتي على استقبال المكالمات التليفونية؛ بسبب مروري بوعكة صحية شديدة.. أسأل حضراتكم الدعاء، وربنا يبارك في صحتكم جميعا ويحفظكم».

 

 وبعدها بأيام أعلن نجل الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية والأستاذ بقسم الأمراض الجلدية بالمركز القومي للبحوث، قبل يومين، تعرض والده، الدكتور هاني الناظر لوعكة صحية شديدة.

وطالب- عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، محبي والده، بالدعاء له بالشفاء العاجل؛ ليبدأ متابعيه في التساؤل عن الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر، وطبيعة المرض الذي يعاني منه. 

 

 

ثم عاد نجل الدكتور هاني الناظر بعدها بأيام للنشر تطورات الحالة الصحية لوالده، وأكد إن والده ما زال متواجدا حتى الآن في المستشفى وما زال يتلقى العلاج وهو في أمس الحاجة للدعاء.

وقال إن الدكتور هاني الناظر يشعر بآلام شديده نتيجة جرعات كيماوي وعلاج السرطان حيث انه دأ في أولى مراحل رحلته العلاجية مع السرطان، ولم يرد الإفصاح عن نوعه 

 

وبدأت رحلة علاج الدكتور هاني الناظر بعد التأكيد انه مصاب بنوع من أنواع سرطان الدم العنيف جدا وهو سرطان الغدد الليمفاوية "بوركيت".

 

وتم نقل الدكتور هاني الناظر العناية المركزة وطالب صديقه الدكتور جمال شعبان  بالدعاء له بالشفاء ثم اعلن عن استقرار نسبي في الحالة بعد المضاعفات من أول جرعة كيماوي حيث غادر العناية المركزة إلى غرفة عادية.

 

فكانت آخر  أخبار الدكتور هاني الناظر انه في انتظار جرعة الكيماوي الثانية ومع معاناة دكتور هاني الناظر مع المرض، حرصت ابنته نجلاء الناظر اخبار متابعيه عن وضعه الصحي عبر «فيس بوك»  

 

 

وقالت نجلاء أنا بشكر أي حد بيسأل على والدي أو حابب يتطمن عليه، وبشكركم على دعائكم ليه، أنا يجيلي رسائل كتير جدا يوميًا فيه سؤال عنه وعن أحواله الصحية».

وسردت ابنة هاني الناظر حالته الصحية، قائلة: «في الواقع هو وضعه الصحي صعب و تعبان جدا ومحتاج لدعاء كل حد، لكن صعب أرد على رسائل يوميا لأن الوضع صعب تقييمه قبل ما يمر وقت طويل من العلاج، يعني مش قبل 3 أشهر على الأقل أو أكتر عشان نقدر نقول فيه تحسُّن».

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