بالقوة.. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن أهداف جيش الاحتلال في غزة

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، عن أهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال جالانت، خلال زيارة وحدة الاحتياط في مدرسة قيادة العمليات: "لدينا هدفان في هذا القتال: تفكيك حماس وتنفيذ أي عملية يمكن أن تؤدي إلى إنقاذ الرهائن… يمكن أن يتم ذلك خلال هذه العملية البرية ويمكن أن تأتي من مكان آخر".

إسرائيل تعلن أهدافها في عملية غزة

وأوضح أن الضغط العسكري “فقط” على حماس يمكن أن يؤدي إلى إطلاق الحركة للرهائن.

وأضاف جالانت: "لهذا السبب دفعت إلى بدء الهجوم البري، لأنه أولاً يحقق أهداف الحرب. وثانيا، حماس لا تفهم إلا القوة… إذا لم تتصرف بالقوة، فلن يفهموا”.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: “عندما تبدأ في التصرف بالقوة، يصبح لديك فجأة شيء تقدمه لهم، وما يمكنك أن تقدمه لهم هو فترة قصيرة من الهدوء، وعندما تمنحهم فترة قصيرة من الهدوء، فإنهم على استعداد لدفع ثمن ذلك”.