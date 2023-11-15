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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أمريكية تنهي حياة رضيعها وتخلد إلى النوم في هدوء.. تفاصيل

ام
ام

شهدت أمريكا حادث مفجع حيث أقدمت أم على ضرب رضيعها حتى الموت، وعندما تأكدت من وفاته، ذهبت للخلود للنوم بدلًا من الاتصال بالشرطة.

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وبعد أن استيقظت الأم، أنجيل لين ماري فارنر البالغة من العمر 20 عامًا، التي تقطن مدينة أماريلو بولاية تكساس الأمريكية، تذكرت واتصلت بالشرطة.

تجمع تبرعات من أجل الجنازة
وحاولت استغلال حالة الوفاة لكسب مشاعر الآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال حملة أطلقتها لجمع أموال من أجل جنازته ونثر رماده.

وبعد أن وصل المسعفون والشرطة وجدوا أن الرضيع جاكسون نايت بلاكمون (7 شهور)، لا يستجيب، ليتبين لاحقًا أنه توفى متأثرًا بصدمة حادة، بعد تشريح الجثة


وقالت إحدى زميلاتها في السكن إنها سمعت صوت ارتطام في غرفة النوم، عقب بكاء الطفل فور استيقاظه من النوم.

وفي استجواب الشرطة لفارنر، بعد تشريح الجثة، اعترفت بإلقائها الطفل على السرير ولفه ببطانيتين، ثم قامت بالضغط على بطنه، حتى توقف عن البكاء، ثم ألقته على الأرض.


وأشارت فارنر للشرطة إلى أنها أدركت أن رضيعها جاكسون لا يتنفس، ولكن بدلًا من الاتصال بـ911، ذهبت للنوم، ليتم توجيه تهمة القتل العمد.

الغريب أن الأم الجاحدة نشرت عبر حسابها على فيس بوك، صورة طفلها، وكتبت أن طفلها المسكين "لم يعد معنا"، مشيرة ضمنيًا إلى أن سبب وفاته لغزًا لا تزال تسعى لمعرفته.

من أجل جمع أموال الجنازة
وأنشأت فارنر صفحة على موقع "جو فاند مي" الأمريكي للتمويل الجماعي، من أجل جمع أموال الجنازة، وحرق جثة الطفل، معلقة: "لقد كان نور حياتنا وقريبًا سنعرف ما حدث".

 

حادث الموت الاتصال

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