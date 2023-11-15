نائبة: المرأة المصرية حمت بلادها في 30 يونيو.. وندعم السيسي بالانتخابات الرئاسية

قالت النائبة رشا رمضان، لكل السيدات الحاضرات بألفية دعم الرئيس في مؤتمر مستقبل وطن، إن عليهن الفخر بكونهن مصريات، والمشاركة دوماً في التغيير.

وأضافت النائبة، أن السيدة المصرية تحملت الكثير وحمت بلادها في ٣٠ يونيو، وصبرت على تدهور الأوضاع الاقتصادية التي شهدتها البلاد قبل التغيير.

واختتمت أن دعم الرئيس السيسي للمرأة المصرية، أدى إلى إصرارهن على دعم الرئيس خلال مرحلة رئاسية جديدة.

ونظم حزب مستقبل وطن، مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك بالمدينة التعليمية في منطقة ٦ أكتوبر، محافظة الجيزة.

وقالت النائبة هند رشاد، أمين لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي منح سيدات مصر فرصة كاملة، وامن بدورها في بناء مصر، ومن دورنا دعمه خلال الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.



وأشار النائب عادل ناصر، امين محافظة الجيزة وعضو مجلس الشيوخ، أنه فخور بكون الرئيس عبد الفتاح السيسي يرأس جمهورية مصر العربية، فهو أب لكل المصريين.

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