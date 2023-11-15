عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحضور الآلاف..

مستقبل وطن ينظم مؤتمرا لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية بالجيزة |شاهد

صدى البلد

نظم حزب مستقبل وطن، مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك بالمدينة التعليمية في منطقة ٦ أكتوبر، محافظة الجيزة.

txt

حزب مستقبل وطن: نقدر استجابة السيسي لنداء المصريين بالترشح في الانتخابات الرئاسية

txt

حزب مستقبل وطن ينظم عددا من الأنشطة والفعاليات الخدمية بالإسكندرية


السلام الجمهوري

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهورى لجمهورية مصر العربية، ثم تبعه وقفة دقيقة حداد على شهداء فلسطين جراء الأوضاع التي تشهدها.


وقالت النائبة هند رشاد، أمين لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي منح سيدات مصر فرصة كاملة، وامن بدورها في بناء مصر، ومن دورنا دعمه خلال الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.


وأشار النائب عادل ناصر، امين محافظة الجيزة وعضو مجلس الشيوخ، أنه فخور بكون الرئيس عبد الفتاح السيسي يرأس جمهورية مصر العربية، فهو أب لكل المصريين. 

وأشاد ايضاً بدور المرأة المصرية كعضو بناء في الدولة، ومشاركتها السياسية الداعمة تشكل فارق كبير دوماً. 
 

4074621c-16be-4cef-9bef-9b3989dd04c5
4074621c-16be-4cef-9bef-9b3989dd04c5
b466b515-e3cc-4565-866f-5adfdc845627
b466b515-e3cc-4565-866f-5adfdc845627
0dfd3481-7be2-4a88-a232-15ed871a813b
0dfd3481-7be2-4a88-a232-15ed871a813b
f21dc454-9510-4a10-9b7a-1c0ec6a6ed6b
f21dc454-9510-4a10-9b7a-1c0ec6a6ed6b
f8808202-1e8f-4bc8-9457-f6b19905e20a
f8808202-1e8f-4bc8-9457-f6b19905e20a
الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ الانتخابات الرئاسية الرئيس عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مستقبل وطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

البنك المركزي يقرر رفع حدود السحب اليومي والشهري للأفراد والشركات.. تفاصيل

الحد الأدنى من 50 جنيها.. سعر متر التصالح في مخالفات البناء

القائمة الكاملة.. أسعار السجائر الجديدة اليوم بعد الزيادة الأخيرة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

بعد القبلة الجريئة.. فنانة شهيرة تعلن موعد زفافها على حبيبها

توظيف 180 ألف عامل .. الحكومة تزف نبأ سارا لهذه الفئات

ترشيحاتنا

إجراء عاجل من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بسبب جرائم الحرب في غزة

أول رد من نتنياهو على وصف أردوغان لـ إسرائيل بالدولة الإرهابية

رئيس الوزراء يتابع توفير التمويلات الإنمائية المُيسرة المرتبطة بالمناخ والمحفزة للقطاع الخاص

وصف إسرائيل بـ"الدولة الإرهابية".. أول تعليق من الاحتلال على تصريحات أردوغان

بعد حالة جدل واسعة.. الكاتب السعودي تركي الحمد ينفي شائعة وفاته| تفاصيل

إسرائيل مسئولة .. بيان عاجل من الجيش الأردني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رينيه غينون.. كيف اعتنق الفيلسوف الفرنسي الإسلام ودفن في القاهرة؟

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

في ذكرى محمد فريد.. أقام مدارس ليلية ووضع صيغة موحدة للمطالبة بالدستور

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

فيديو

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

رمز للمقاومة الفلسطينية.. إسرائيل تمنع البطيخ عن غزة وأعلنت اعتقال من يشتريه

بعد أقل من سنتين..انتهاء قصة زواج بوسي وهشام ربيع «فيديوجراف»

بمشاركة عالمية|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ