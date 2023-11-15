مستقبل وطن ينظم مؤتمرا لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية بالجيزة |شاهد

بحضور الآلاف..

نظم حزب مستقبل وطن، مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك بالمدينة التعليمية في منطقة ٦ أكتوبر، محافظة الجيزة.



السلام الجمهوري

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهورى لجمهورية مصر العربية، ثم تبعه وقفة دقيقة حداد على شهداء فلسطين جراء الأوضاع التي تشهدها.



وقالت النائبة هند رشاد، أمين لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي منح سيدات مصر فرصة كاملة، وامن بدورها في بناء مصر، ومن دورنا دعمه خلال الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.



وأشار النائب عادل ناصر، امين محافظة الجيزة وعضو مجلس الشيوخ، أنه فخور بكون الرئيس عبد الفتاح السيسي يرأس جمهورية مصر العربية، فهو أب لكل المصريين.

وأشاد ايضاً بدور المرأة المصرية كعضو بناء في الدولة، ومشاركتها السياسية الداعمة تشكل فارق كبير دوماً.



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