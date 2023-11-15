نتنياهو يلتقي مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط

التقى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط بريت ماكجورك، في تل أبيب.

وأفاد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، بأن نتنياهو أبلغ ماكجورك أن تحرير مستشفى الشفاء من سيطرة حماس يشير إلى قدرة إسرائيل وتصميمها على الوصول إلى كل مكان حتى القضاء التام على حماس.

وأضاف البيان أن المجموعة ناقشت عدداً من المواضيع، مع التركيز على مسألة تحرير الرهائن المحتجزين في غزة.

وحضر الاجتماع، من بين آخرين، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنجبي، والمبعوث الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ستارفيلد، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، جاك لو.