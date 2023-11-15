عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية القطرية : اقتحام إسرائيل لمجمع الشفاء جريمة حرب

ارشيفي
ارشيفي

ادانت وزارة الخارجية القطرية و بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في غزة.

وذكرت الوزارة القطرية في بيان لها أن اقتحام الاحتلال مجمع الشفاء في غزة جريمة حرب وتعد سافر على القوانين والاتفاقيات الدولية.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا اعلنت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، انسحبت من داخل مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، بعد اقتحامه منذ فجر اليوم، فيما أبقت على حصاره.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مراسلها المحاصر  داخل مجمع الشفاء، إن قوات الاحتلال انسحبت بشكل كامل من داخل كافة مباني المستشفى وساحاته، فيما مازالت تحاصره عبر الدبابات، والقناصة المنتشرة على المباني المحيطة به، إضافة إلى الطائرات المسيرة التي تحلق فوقه بشكل دائم.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مجمع الشفاء الطبي، بعد حصاره لليوم السـادس على التوالي.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مبنيي الجراحات الجديد والطوارئ اللذين يتواجد فيهما المرضى والطواقم الطبية، وقاموا بتفتيش المباني داخل المجمع، إضافة إلى الأقسام، مبينا  أن عمليات الاقتحام لأقسام المستشفى كانت تتم بالتدرج، وأن جيش الاحتلال فجَر أبوابا داخلية بين الأقسام، وطلب من جميع المتواجدين في المجمع الطبي التجمع بوسط ساحته الشرقية.

وبينت الوكالة الفلسطينية أن دبابات الاحتلال مازالت تتمركز في محيط المجمع، وقصفت بعدة قذائف مناطق قريب منه،  مشددة الحصار الخانق عليه

وأشارت مصادر طبية، أن جيش الاحتلال وضع كاميرات تعرّف على الوجه وبوابات إلكترونية بساحة المستشفى، وأجبر نازحين على خلع ملابسهم واحتجازهم، بينما تم اجراء عمليات تحقيق ميدانية مع الأطباء والمرضى والنازحين.


وحملت وزيرة الصحة مي الكيلة في بيان صحفي مقتضب، قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في المجمع.

وحذرت وزيرة الصحة من النتائج الكارثية على المرضى والطاقم الطبي اذا ما نفذ جيش الاحتلال اقتحاما لمجمع الشفاء الطبي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يقرر رفع حدود السحب اليومي والشهري للأفراد والشركات.. تفاصيل

مفاجأة غير سعيدة لمحلات الذهب

الحد الأدنى من 50 جنيها.. سعر متر التصالح في مخالفات البناء

القائمة الكاملة.. أسعار السجائر الجديدة اليوم بعد الزيادة الأخيرة

بعد القبلة الجريئة.. فنانة شهيرة تعلن موعد زفافها على حبيبها

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

قطعلي التيشرت وكشف جسمي في الشارع .. جريمة أخلاقية فاضحة بـ أكتوبر

"إل إم" الفرط بـ 5 جنيهات| أسعار السجائر بالمحال.. وإجراء حكومي عاجل

ترشيحاتنا

الرئيس الأمريكي يلتقي بنظيره الصيني على هامش قمة سان فرانسيسكو

بعد دعمه غزة.. أنور الغازي يقاضي نادي ماينز بسبب فسخ تعاقده

بقيمة 85 جنيها.. استرجع كارت شحن عداد الكهرباء المفقود في نصف ساعة

قطر تطالب بتحقيق عاجل في استهداف الاحتلال المستشفيات في غزة

العلبة بـ 135 جنيه.. أحمد موسى يعلن مفاجأة صادمة بشأن أسعار السجائر

50 جنيه .. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب سعر السكر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طلاقها.. شاهد أجرأ إطلالات أبنة هيفاء وهبي المثيرة للجدل

فرق شاسع.. شاهد عارضة أزياء تشعل السوشيال ميديا بعد ارتدائها فستان أنغام

"إل إم" الفرط بـ 5 جنيهات| أسعار السجائر بالمحال.. وإجراء حكومي عاجل

رينيه غينون.. كيف اعتنق الفيلسوف الفرنسي الإسلام ودفن في القاهرة؟

فيديو

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

رمز للمقاومة الفلسطينية.. إسرائيل تمنع البطيخ عن غزة وأعلنت اعتقال من يشتريه

بعد أقل من سنتين..انتهاء قصة زواج بوسي وهشام ربيع «فيديوجراف»

بمشاركة عالمية|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ