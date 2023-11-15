إبراهيم عيسى: خطاب أردوغان لدعم غزة جعجعة وبضائعه تملأ موانئ إسرائيل

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن العالم والحكومات الغربية والجيوش العربية لم تنتصر لمستشفى الشفاء وايران وحزب الله لم تنتصر ولم تدافع عنها، فضلا عن تركيا، قائلا: "تركيا بكل الجعجعة والغوغائية تفعل نوع من المزايدات والشعبوية وادعاءات البطولة اللفظية".

وأضاف ابراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن أردوغان لم يفعل شيء الا الكلام وفي الآخر لو عدينا الحمولات التركية من 7 اكتوبر إلى الان سنجد عجبا، متابعا: "ما يفعله أردوغان جعجعة وعربدة وجربعة سياسية من الحناجر الاخوانية والمحصلة أن شاحنات الغذاء التركية تملء مواني اسرائيل".

وهاجم ابراهيم عيسى، حركة حماس قائلا: "حماس ألقت مليون طفل في جحيم الحرب بدون مسئولية أو ضمير وحماس لم تنتصر لمستشفى الشفاء ولم تدافع عن مرضاه وأطبائه، وصور الاطفاء في الحضانات تقطع القلب وتحسسك بالعجز".