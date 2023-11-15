حماس : لا صحة لتقرير رويترز عن لقاء هنية بـ خامنئي

نفت حركة المقاومة الفلسطينية حماس صحة ما أوردته وكالة رويترز للأنباء حول لقاء رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية مع علي خامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران.

وقالت : ويؤسفنا نشر خبر لا أصل له وندعو الوكالة لتحري الدقة.

وكانت رويترز؛ ذكرت أن المرشد الإيراني علي خامنئي وجه رسالة واضحة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس قائلا : إن حماس لم تبلغ إيران بهجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل ومن ثم فإن طهران لن تدخل الحرب نيابة عن حماس.

وذكرت رويترز نقلا عن مصادرها؛ أن خامنئي أكد في لقاءه بإسماعيل هنية إن إيران ستواصل تقديم دعمها السياسي والمعنوي للحركة لكن دون التدخل بشكل مباشر، حسبما أفاد المسؤولون، وهم من إيران وحماس ومطلعون على المناقشات وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، بحسب "رويترز".

كما ذكر مسؤول من حماس أن خامنئي حث هنية على إسكات تلك الأصوات في الحركة الفلسطينية التي تدعو علنا إيران وحليفتها اللبنانية جماعة حزب الله إلى الانضمام إلى المعركة ضد إسرائيل بكامل قوتهما.

فيما أكدت ثلاثة مصادر قريبة من حزب الله أن الجماعة فوجئت أيضا بالهجوم الذي شنته حماس الشهر الماضي والذي أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي، وأن مقاتلي الجماعة لم يكونوا في حالة تأهب حتى في القرى القريبة من الحدود.

وقال قيادي في حزب الله "لقد استيقظنا على الحرب".