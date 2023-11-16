تويوتا تخطط لدخول مجال شحن السيارات الكهربائية المنزلية وإدارة الطاقة

اتُهمت كثيرا تويوتا بالبطء في انتاج السيارات الكهربائية بالكامل، لكن أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم سعت إلى تغيير هذا الأمر في معرض التنقل الياباني هذا الأسبوع بمجموعة من مفاهيم السيارات الكهربائية الجديدة، لكن المديرين التنفيذيين لشركة تويوتا كشفوا أيضًا عن خطط لدخول مجال الشحن المنزلي وإدارة الطاقة، مثلما يفعل العديد من كبار منافسيها.

وقال عضو مجلس إدارة شركة تويوتا ونائب الرئيس التنفيذي يويتشي ميازاكي خلال جلسة مائدة مستديرة مع الصحفيين في طوكيو: "إذا قمنا ببيع سيارة كهربائية تعمل بالبطارية، فلا بد من وجود نظام شحن". "في المنزل، سيرغب العميل في الحصول على نظام شحن. لذلك ستكون أجهزة الشحن منتجًا جديدًا، وستكون بطاريات التخزين أيضًا هي التالي الذي سينمو. وبناءً على ذلك، نريد الدخول في مجال الطاقة أعمال إدارة النظام البيئي على مستوى العالم."

ألمح ميازاكي إلى الخطة بعد سؤاله عن التأثير الذي قد يحدثه ظهور السيارات الكهربائية على القوى العاملة العالمية في تويوتا، (غالبًا ما يُستشهد بالسيارات الكهربائية، التي تتطلب تصنيع أجزاء أقل من تلك التي تتطلبها سيارات الاحتراق الداخلي، كسبب مستقبلي محتمل لتقليص حجم الوظائف في صناعة السيارات). لكن ميازاكي قال، بشكل أساسي، إن نفس القوة العاملة وسلسلة التوريد يمكن استخدامها أيضًا لإنشاء منتجات جديدة. .

وقال ميازاكي: "على الجانب التصنيعي، نحتاج إلى مواصلة تحسين الإنتاج، بحيث يتم تقليل إجمالي عدد العمالة". "ومع ذلك، بدلاً من ذلك، نريد الدخول في مجالات عمل جديدة، كما ذكرت".

تم التأكيد على تصريحات ميازاكي لاحقًا من قبل هيروكي ناكاجيما، كبير مسؤولي التكنولوجيا في تويوتا، عندما سُئل عن كيفية عمل تويوتا لتعزيز البنية التحتية للشحن كجزء من دفعها للبطارية الكهربائية المكتشفة حديثًا. حتى الآن، لم تخوض تويوتا الكثير في تلك المنطقة؛ أعلنت مؤخرًا أنها ستتحول أيضًا إلى معيار الشحن في أمريكا الشمالية (NACS) الخاص بشركة تسلا في تلك القارة، لكنها لم تنضم إلى شركات صناعة السيارات مثل Stellantis و BMW و Hyundai في الانضمام إلى اتحاد شحن جديد هنا.

"الشيء الأكثر أهمية هو كيف يمكننا توفير جزء الشحن للعميل؟" قال ناكاجيما. "علينا أن نعمل مع التجار لتنفيذ الشحن المنزلي قدر الإمكان."

ولم يوضح المسؤولون التنفيذيون الشكل الدقيق لأنظمة الشحن المستقبلية لشركة تويوتا، وقال متحدث باسم تويوتا في أمريكا الشمالية إن شركة صناعة السيارات ليس لديها ما تعلنه على وجه التحديد بعد.

ستجعل الخطة تويوتا تتماشى مع شركات صناعة السيارات مثل تيسلا وجنرال موتورز، التي لديها أو تطلق منتجات تخزين الطاقة المنزلية أو أجهزة الشحن المنزلية من المستوى 2 أو الأنظمة التي تدير أنظمة الشحن ثنائية الاتجاه V2H (من السيارة إلى المنزل).

يُنظر إلى القدرة على إرسال الطاقة من سيارة متوقفة مرة أخرى إلى الشبكة الكهربائية، أو تشغيل الأجهزة الخارجية وحتى المنزل بأكمله، على أنها ميزة رئيسية للمركبات الكهربائية. حتى الآن، عقدت تويوتا شراكة مع شركات مثل ChargePoint لحلول الشحن المنزلي، لكنها لم تصدر منتجاتها الخاصة.

تعتبر تعليقات ميازاكي حول تأثير المركبات الكهربائية على الوظائف حيث توظف شركات صناعة السيارات وموردوها المرتبطون بها ملايين الأشخاص على مستوى العالم - مثيرة للاهتمام بشكل خاص قادمة من شركة تويوتا، وهي الشركة التي كانت تاريخياً تميل إلى تجنب تسريح العمال حتى في فترات الركود الاقتصادي.

ومن الممكن أن تعتمد مثل هذه الخطة على قدرة تويوتا (ومورديها) على إعادة تدريب بعض العمال على تصنيع أنواع مختلفة من المنتجات والمعدات. لكن هذه التعليقات تأتي أيضًا في وقت تتورط فيه صناعة السيارات الأمريكية في نزاع عمالي خاص بها، مع قلق العمال بشأن مستقبل السيارات الكهربائية الذي قد يشمل عددًا أقل من وظائف التصنيع.

يمكن اعتبار هذا الإعلان بمثابة ميزة إضافية لعملاء تويوتا الذين كانوا ينتظرون أن تصبح شركة صناعة السيارات جادة بشأن السيارات الكهربائية. في الواقع، أظهر استطلاع حديث أجرته Yahoo Finance وIpsos أن أغلبية المشاركين أعربوا عن رغبتهم في سيارات تويوتا الكهربائية، لكن خياراتهم على هذه الجبهة كانت محدودة للغاية في الآونة الأخيرة. في أمريكا الشمالية، لدى تويوتا سيارة كهربائية واحدة معروضة للبيع اليوم، وهي bZ4X كروس أوفر، ولكنها تخطط لبيع 10 موديلات جديدة تعمل بالبطارية بحلول عام 2026.