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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يعلن استعادة الاتصالات العسكرية المباشرة مع الصين

أرشيفية
أرشيفية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، استعادة الاتصالات العسكرية بين الولايات المتحدة وذلك بعد قمة استمرت 4 ساعات بينه وبين الرئيس شي جين بينج في سان فرانسيسكو.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع الرئيس الصيني: "عدنا إلى القنوات العسكرية المفتوحة بين الصين وأمريكا"، مضيفًا أنه تم التطرق مع شي إلى الاستقرار والسلم في مضيق تايوان وأنه أكد على أهمية سياسة الصين واحدة بشأن تايوان.

وأضاف بايدن أن "المحادثات مع شي كانت بنّاءة ومثمرة ومحطة مهمة في علاقاتنا، ولا أتوقع أي تدخل صيني في الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

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وأكد الرئيس الأمريكي أن الاتصالات المفتوحة مسألة مهمة لتطوير العلاقات مع الصين.

وتدهورت العلاقات الثنائية بين البلدين، بعد زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي إلى تايوان العام الماضي، اعتبرتها بكين، التي تطالب بالسيادة على الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، بمثابة "استفزاز خطير"، وأوقفت عدة قنوات اتصال، والتعاون مع الولايات المتحدة.

وبدا أن العلاقات في طريقها للتحسن، بعد أن التقى بايدن مع شي على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا في نوفمبر 2022؛ لكنها تراجعت مرة أخرى بعد أن أسقطت الولايات المتحدة منطادًا صينيًا، اشتبهت في أنه "للتجسس" فوق أراضيها.

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