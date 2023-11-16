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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامات تشير إلى الإصابة بمرض كرون.. انتبهوا

داء كرون
داء كرون

يعد داء كرون مـرض نادر الحدوث وهو إلتهاب مزمن يصيب الجهاز الهضمي يسبب خللًا وظيفيا في جهاز المناعة يؤدي إلى حدوث ردَّة فعلٍ مفرطة لعوامل بيئيَّة أو غذائية أو مُعدِيَة،قد يكون عند بعض الأشخاص استعدادٌ وراثياً لهذا الخلل الوظيفي في الجهاز المناعي ،ويسهم تدخين السجائر في حدوث داء كرون وفي اضطراباته الدَّورية نوبات وقد تزيد وسائل منع الحمل الفموية من خطر داء كرون ،ووفقا لموقع healthdirect نرصد في هذا التقرير أسباب وأعراض مرض كرون.

 

ما هو داء كرون؟

داء كرون هو داء معوي التهابي حيث يُصيب الالتهاب المزمن غالباً الجزء السفلي من الأمعاء الدقيقة أو الأمعاء الغليظة أو كليهما، ويمكن أن يُصيبَ أيَّ جزءٍ من الجهاز الهضمي.

 

أسباب الإصابة بمرض كرون:


يتسبب الإسهال في تعرض المصاب للخمول والإرهاق الدائم، ويشير الإسهال المزمن في كثير من الحالات إلى أمراض خطيرة في الجهاز الهضمي، أبرزها مرض كرون،فضلًا عن أنه يعيقه عن أداء عمله ،يحدث الإسهال ،وعلى الرغم أنَّ السبب الدقيق لحدوث داء كرون مازال مجهولًا، إلَّا أنَّ إثارة جهاز المناعة بشكلٍ غير مناسب قد تؤدي إلى الإصابة بداء كرون.

وجد الباحثين بأن الأشخاص المصابين بمرض كرون يُصابون به نتيجة لرد الفعل الخاطئة التي يصدرها جهازهم المناعي لنوع معيّن من الجراثيم الموجودة بشكل دائم في الأمعاء.

كما وجد الباحثون أن فيروس او جرثومة تصيب دم أغلبية المصابين بمرض كرون، كما أنّها متواجدة لدى المصابين بالتهاب القولون التقرّحي ولكن ليس هنالك دليل قاطع حتى الآن على أن هذه الجرثومة هي المسبب لمرض كرون.

 

علامات وأعراض داء كرون:

الإسهال:

يُحفز الخلايا الناجمة عن داء كرون في المناطق المصابة في جدران الأمعاء على إفراز كميّة كبيرة جدًّا من المياه والأملاح، وبما أنه ليس باستطاعة الأمعاء امتصاص فائض السوائل المتراكمة هذه بشكل كامل يحدث الإسهال، ولكن الأشخاص الذين يُعانون من داء كرون بشكل حاد قد يُعانون من ضرورة وتكرار عملية البراز مما يُؤثر سلبيًا على جودة النوم لديهم.


اوجاع وتشنجات:

يُسبب داء كرون شعورًا غير مريح يتراوح بين الخفيف والمعتدل، وكلّما كانت الحالة أكثر حدة كانت الأوجاع أكثر شدة وقد تكون مصحوبة بالغثيان والقيء.


ألم في البطن:

 هـو أحد الأعراض المعتادة و الأكثر حدوثا عندما تكون الأمعاء الدقيقة هي المصابة بالمرض ، ويحدث الألم عندئذ بعد تناول الطعام في منطقة ما حول الصرة وفي الربع السفلي الأيمن من البطن.

 

تأخير النمو :

يؤدي تأخر النمو بنقص في الوزن، قامة قصيرة، وتأخر في البلوغ ، وتأخر النمو هذا يعتمد على سوء الامتصاص وسوء التغذية او العلاج بالكورتزون.


فقر الدم:

فقر الدم لمرض كرون قد يكون نتيجة نزيف بسيط جداً ولكنه مستمر في القناة الهضمية... وقد يكون فقر الدم بسبب سوء الامتصاص او كآثر جانبي لبعض الادوية التي تعطى لعلاج مرض كرون.

 

ارتفاع في درجة حرارة الجسـم:

قـد تكون السخـونة احدى الاعراض التي نجدها خلال مرحلة نشاط المـرض ، لذلك ففي حالة وجود سخونـة من اصـل غيـر معـروف يجب استثناء مرض كـرون كسبب لارتفاع درجة الحرارة.


النقـص في الـوزن:

نقص الوزن يكون نتيجة سـوء الامتصاص وفقدان
النشاط، ويكون شـائع في مرحلة ما وأكثر وضوحاً وتأثـر حالة التغذية في مرض كرون
تكون في الجزء المصاب هو الامعاء الدقيقـة.  


الإصابة بأمراض الكبد:  

احياناً في حالات مرض كرون الشديدة او المرافقة لسوء التغذية او التسمـم ارتفاعاً في انزيمات الكبد والتي قد يكون لها علاقة مع التشحم الكبدي المرافق كذلك قد نجد التهاب القنوات الصفراوية المتصلب.

داء كرون كرون جهاز المناعة الجهاز الهضمي مرض نادر

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