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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض البلاك فريداي.. خصم 40% على سامسونج Galaxy Watch 5

عرض البلاك فريداي..
عرض البلاك فريداي.. خصم 40% على سامسونج Galaxy

مع اقتراب الجمعة السوداء أو البلاك فريداي، تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين إلى الشراء، خاصة في شهر نوفمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع Sharafdg  الإماراتي يبيع الساعة الذكية المميزة من سامسونج Samsung Galaxy Watch 5 بخصم 40% ليصل سعره بعد الخصم إلى 479 درهما إماراتيا.

عرض البلاك فريداي..خصم 40% على سامسونج Galaxy Watch 5

مواصفات الساعة الذكية سامسونج Galaxy Watch 5

Samsung Galaxy Watch 5 هي ساعة ذكية جديدة من سامسونج تم إصدارها في أغسطس 2022. تتوفر الساعة بحجمين: 40 مم و44 مم. 

الميزات الرئيسية:

• شاشة AMOLED مقاس 1.4 بوصة أو 1.2 بوصة.

• معالج Exynos W920 ثنائي النواة.

• ذاكرة وصول عشوائي (RAM) 1.5 جيجابايت.

• تخزين 16 جيجابايت.

• بطارية 410 مللي أمبير في الساعة (40 مم) أو 361 مللي أمبير في الساعة (44 مم).

• مقاومة للماء حتى 50 مترًا.

• مقاومة للصدمات (MIL-STD-810H).

 

ميزات الصحة واللياقة البدنية

• مستشعر Samsung BioActive ثلاثي الوظائف.

• مراقبة معدل ضربات القلب.

• مراقبة ضغط الدم.

• مراقبة نسبة الأكسجين في الدم.

• مراقبة درجة حرارة الجسم.

• مراقبة النوم.

• تتبع التمارين الرياضية.

 

ميزات أخرى

• دعم NFC للمدفوعات.

• دعم Wi-Fi.

• دعم Bluetooth.

• دعم GPS.

• دعم LTE (الطراز LTE).
 

التقييم

تعتبر Samsung Galaxy Watch 5 ساعة ذكية متطورة تقدم مجموعة واسعة من الميزات الصحية واللياقة البدنية. 

تتميز الساعة بشاشة AMOLED جميلة وأداء قوي وعمر بطارية جيد. 

ومع ذلك، فهي ليست رخيصة، لذا يجب على المشترين المحتملين التفكير في احتياجاتهم قبل الشراء.

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