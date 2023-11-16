مدبولي يشهد توقيع بدء دراسات مشروع تصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "چان دي نال" البلجيكية، الرائدة في مجال الكابلات البحرية وخدمات سوق الطاقة البحرية، بشأن بدء دراسات مشروع تصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و/ چان دي نال، رئيس مجلس إدارة الشركة البلجيكية.



وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم كُلٌ من، المهندس صلاح عزت، نائب رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، و/ ويم دوت، الرئيس التنفيذي للقطاع البحري بشركة "چان دي نال".



وصرح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن مذكرة التفاهم تأتي في إطار التوجه نحو تعزيز الشراكة في مجال الطاقة بين مصر والقارة الأوروبية، حيث إن نطاق مذكرة التفاهم هو التعاون لبدء الدراسات تمهيداً لتنفيذ مشروع تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، باستخدام خط ربط بحري بقدرة لا تقل عن 2 جيجاوات.

