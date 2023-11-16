40% من الضحايا أطفال أبرياء .. أنجلينا جولي تتضامن مع غزة

قالت الإعلامية نهاد سمير، خلال فقرتها الفنية اليوم، إن الفنانة الأمريكية أنجلينا جولي كانت سفيرة للأمم المتحدة للاجئين والنازحين من قبل ومعروفة بأرائها الداعمة دائما والمتضامنة لأي قضية يكون لها علاقة بالأطفال.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن إنجلينا لديها 7 أطفال، ومنهم 4 بالتبني، موضحة: “وليس غريب عليها بالطبع بعد كل المجازر التي تحدث فى قطاع غزة فى أنها تنزل بوست على صفحتها على الإنستجرام وتطالب بوقف إطلاق النار”.

وتابعت الإعلامية نهاد سمير: “البوست قالت فيه إنجلينا أن 40% من القتلي أطفال أبرياء، وأن عائلات بأكملها تقتل أتحرمت من الطعام والدواء والمساعدات الإنسانية بما يتعارض مع القانون الدولي”.