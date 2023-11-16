عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للتعرف على نظام الدراسة بها.. جامعة طيبة التكنولوجية تستقبل وفدا من طلاب المدارس

للتعرف على نظام الدراسة
للتعرف على نظام الدراسة بها.. جامعة طيبة التكنولوجية تستقبل

 

استقبلت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر وفدا من طلاب وطالبات مدرسة العوامية الإعدادية المشتركة، للتعرف على الجامعة وطبيعة الدراسة بها، وبرامجها الدراسية، تحت إشراف أمل النوبي، أخصائية اجتماعية بالمدرسة، هبة أبوالحسن، أخصائية نفسية، تحت رعاية  الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

فوز 82 شخصاً في قرعة الحج بـ الأقصر

إزالة تعديات على أراض زراعية جنوب الأقصر


وعرض الدكتور مصطفى صفوت، مدرس مساعد ببرنامج تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر، لطلاب المدرسة، معلومات عن الجامعة والكليات والبرامج ونظام الدراسة بها، والفرص الوظيفية بعد التخرج، إذ تضم الجامعة كليتي تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وتكنولوجيا الصناعة والطاقة، تشتملان على خمسة برامج دراسية هى: "تكنولوجيا الخدمات الفندقية، تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر، تكنولوجيا الأغذية والمشروبات، تكنولوجيا التصنيع الغذائي، تكنولوجيا الصناعات الخشبية".

 


وأجرى طلاب مدرسة العوامية، برفقة إيمان دردير، اخصائي رعاية الطلاب بالجامعة، جولة للتعرف على إمكانيات الجامعة ومنشآتها المختلفة، إذ زاروا المبنى التعليمي، والمدرجات والقاعات والفصول الدراسية المجهزة على احدث مستوى، والورش التدريبية والمعامل والمكاتب السياحية والفندقية، والمسرح وسكن الطلاب، حيث أبدى الطلاب انبارهم بما شاهدوه من مستوى راقي من التعليم التكنولوجي.

IMG-20231116-WA0032
IMG-20231116-WA0032
IMG-20231116-WA0029
IMG-20231116-WA0029
IMG-20231116-WA0026
IMG-20231116-WA0026
IMG-20231116-WA0030
IMG-20231116-WA0030
IMG-20231116-WA0034
IMG-20231116-WA0034
IMG-20231116-WA0028
IMG-20231116-WA0028
IMG-20231116-WA0027
IMG-20231116-WA0027
IMG-20231116-WA0033
IMG-20231116-WA0033
IMG-20231116-WA0031
IMG-20231116-WA0031
IMG-20231116-WA0024
IMG-20231116-WA0024
الأقصر التعليم التكنولوجي الخدمات السياحية السياحية والفندقية الطلاب بالجامعة الصناعة والطاقة تكنولوجيا الصناعة جامعة طيبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه بعد قفزة جنونية|أسعار الذهب تتراجع بعد قرار المركزي وعيار21 مفاجأة

80 ألف جنيه والتنفيذ من اليوم فورًا|مفاجأة بشأن قرار البنك المركزي الجديد

المتر بـ 50 جنيها| مفاجأة لملايين المصريين بشأن قانون التصالح خلال أيام

كيف تصلي على النبي 100 ألف مرة في اليوم؟.. لن تستغرق دقيقة

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات لهذا السبب

الكليوباترا بكام عندك| شعبة الدخان تحسم أسعار السجائر الحقيقية .. وهذا مايحدث بالسوق.. تفاصيل

تطور عاجل في غرامة كهربا مع الزمالك| اعرف الحكاية

أسعار السكر اليوم| إجراء حكومي لحل الأزمة.. و27 جنيهًا للكيلو بهذه المنافذ

ترشيحاتنا

أول رد فعل لكهربا بعد تطورات ملف الغرامة.. شاهد

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان: تفشي الأوبئة والجوع في غزة أمر حتمي

بأمر الرئيس.. مصر تستقبل طفل فلسطيني يواجه خطر الموت

طفلة إندونيسية تطالب والدتها ببيع سيارتها للتبرع لفلسطين.. شاهد ردة الفعل

بعد مطالبتها بوصاية أممية.. إسرائيل تعارض المقترح الألماني بشأن غزة

مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يطالب بتحقيق دولي في جرائم الحرب بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختفاء ابن الرئيس الإسرائيلي في غزة| هل مات أم وقع في الأسر ؟.. هذا ما قالته أمه

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم السكري بدون جراحات في وقت قياسي..كيف فعل ذلك؟

الكليوباترا بكام عندك| شعبة الدخان تحسم أسعار السجائر الحقيقية .. وهذا مايحدث بالسوق.. تفاصيل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب مع العسل على الريق؟

فيديو

دموع حقيقية.. تمثال السيدة مريم العذراء يبكي داخل إحدى الكنائس المكسيكية

بالتزامن مع اقتحام مستشفى الشفاء.. قصة ممرضة مزيفة استغاثت من حماس «فيديوجراف»

قصة حب فؤاد خليل ورفض طلب زواجه بسبب الفن

أحمد فؤاد خليل يكشف بداية مشوار والده الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ