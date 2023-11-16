إزالة تعديات على أراض زراعية جنوب الأقصر

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود جنوب الأقصر برئاسة الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، بتنفيذ 14 حالة إزالة تعدى على الاراضي الزراعية واملاك الدولة والبناء المخالف على مساحة 3675 مترا مربعا ما يعادل 21 قيراطا عبارة عن أسوار ومباني بالطوب الأحمر والطوب الأبيض والمواد الخرسانية بقرية المريس وذلك بمشاركة الإدارة الزراعية بالمركز والجهات الامنية ومركز شرطة القرنة، وتمت الإزالة بمعدات المركز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ياتى ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية والمرور الدائم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وازالتها فى المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنيه وجهات الولاية .