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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الأقصر يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم

حفل تكريم حفظة كتاب
حفل تكريم حفظة كتاب الله القرآن الكريم

شهد محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر حفل تكريم حفظة كتاب الله القرآن الكريم والذى نظمة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بمركز المؤتمرات الدولية. 


وتم خلال الحفل تكريم نحو ١٥٠ طفل من حفظة كتاب الله من أبناء محافظة الأقصر بحضور أعضاء أمانة التحالف الوطنى بالمحافظة ، وبحضور وكلاء الوزارات المعنية وأفراد المجتمع المدني ، وحصل المكرمين على هدايا عينية وشهادات تقدير مقدمة من التحالف.

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ومن جانبه اثنى نائب محافظ الأقصر على أهمية تعزيز القيم الإسلامية وتحفيز الشباب على حفظ القرآن والعمل بتعاليمه ، كما أن تكريم حفظة القرآن الكريم، يعكس رؤية التحالف في تشجيع الشباب على حفظ القرآن الكريم وتنمية العلم والروحانية، مشيراً إلى أننا نسعى لبناء جيل قوي ومتفوق يحمل راية العلم والتقدم، كما اشاد بكافة انشطة التحالف فى محافظة الأقصر.

يأتى هذا الحفل كأول فاعلية ينظمها التحالف عقب تشكيل أمانة للتحالف بمحافظة الأقصر وتضم القيادات الطبيعية وعددا من رؤساءالجمعيات الاهلية .

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