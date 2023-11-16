مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطالب بتحقيق دولي بشأن انتهاكات الحرب في غزة

دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان فولكر تورك، اليوم الخميس، إلى إجراء تحقيق دولي بشأن انتهاكات الحرب في قطاع غزة.

وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن تفشي الأمراض المعدية والجوع على نطاق واسع يبدو حتميا في قطاع غزة.

وأضاف مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "نشعر بقلق عميق إزاء تكثيف العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".

وعلى جانب آخر، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدني “الأونروا” اليوم الخميس، مقتل أحد موظفيها في غارة إسرائيلية، ليرتفع عدد موظفيها الذين لقوا حتفهم إلى 103 منذ بدء التصعيد.

وفي وقت سابق، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث انه من المهم جدا إيصال المساعدات إلى غزة خصوصا الوقود والمعدات الطبية.

وأوضح في تصريحات صحفية له ان الوقود أهم ما يجب أن تركز عليه جهود إيصال المساعدات إلى غزة للحاجة الملحة إليه داخل القطاع.

كما دعا إلى السماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة دون عراقيل؛ مشيرا الي ان الأونروا تحتاج إلى إفساح المجال لها لتهيئ ملاجئ في جنوب قطاع غزة.