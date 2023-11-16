بمشاركة الطلاب والجامعات.. البيت الروسي ينظم معرضا للتعليم في روسيا بالقاهرة والإسكندرية

نظم المركز الثقافي الروسي بالقاهرة "البيت الروسي" معرض "التعليم في روسيا"، لتسليط الضوء على التعليم في الجامعات الروسية، وذلك برعاية الوكالة الفيدرالية للتعاون الإنساني الدولي وبحضور ممثلو العديد من الجامعات الروسية، والذي استمر على مدار يومين اليوم الأول بالقاهرة والثاني بالإسكندرية، والذي حظى بإقبال كبير من الطلاب المصريين للتعرف على فرص التعليم في روسيا المزايا التعليمة التي تقدمها الجامعات الروسية.
وشارك في معرض التعليم في روسيا ١٨ جامعة روسية، حيث تم تعريف طلاب المدارس والجامعات المصرية بالتفصيل بالبرامج التعليمية وشروط التعلم، فضلاً عن فرص تطوير وتأقلم الطلاب الأجانب في روسيا، وكذلك العديد من رؤساء الجامعات المصرية، والمدارس المصرية الرائدة ، وخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية المشهورين، والطلاب المهتمين بالتعليم الروسي، بالإضافة العديد من أولياء الأمور الباحثين عن فرص لتلعيم طلابهم في روسيا.
وألقى الكلمة الترحيبية أمام الضيوف والمشاركين وزوار المعرض فاليري فادييف، مستشار رئيس روسيا الاتحادية، رئيس المجلس الرئاسي لروسيا الاتحادية لتنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمدير العلمي لمعهد التراث والمجتمع الحديث في الجامعة الحكومية الروسية للعلوم الإنسانية، وأكد فيها على الدور الكبير للتعليم باعتباره مفتاح التفاهم المتبادل بين الشعوب، وأن التعليم الروسي كان دائما مشهورا بمستواه العالي.
ومن جانبه أكد مدير المكتب التمثيلي للوكالة الفيدرالية الروسية للتعاون في مصر مراد جاتين، أن هناك طلب من الطلاب المصريين على الجامعات الروسية حتى في الأوقات الصعبة من وجهة نظر جيوسياسية، لافتا إلى أن الفرصة التي تحققت من هذا المعرض هو تجمع تلك الأعداد الكبيرة من الطلاب وأولاء الأمور الذين تبادلوا النقاشات مع زملائهم من الجامعات الروسية، مؤكدا أن الغاية من تلك الفعاليات هى تنشيط العلاقات بين الجامعات الروسية والمصرية وتوصيل المعلومات عن التعليم في روسيا للشباب المصري.
وأشار جاتين في كلمته إلى العديد من الأمثلة تدل على تزايد التعاون في مجال التعليم بين روسيا الاتحادية ومصر، ومن تلك الأمثلة أنه في العام الدراسي 2022/2023 تم تقديم 110 منحة من الجامعات الروسية للطلاب المصريين، وفي العام الدراسي 2023/2024 تم تقديم 250 منحة، ومنتظر وصوله للعام الداسي القادم لـ 318 منحة دراسية، كذلك إلى أن هناك تزايد كبير في أعداد الراغبين في الحصول على منح للدراسة في روسيا.
ولفت إلى أن الجامعات المصرية الروسية تجمعها علاقات تعاون ايجيفسك الحكومية للتقنيات وجامعة الصداقة بموسكو، وتم فتح فرع لجامعة كازان الفيدرالية في القاهرة، وهناك حالة نشاط لإنشاء فروع للجامعات الروسية التي تتخصص في الطاقة النووية بالشراكة مع جامعة برج العرب للتكنولوجيا، والذي سيصبح تحت اسم الجامعة الروسية