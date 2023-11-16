حسن سلامة: العدوان الإسرائيلي على فلسطين أصبح مصحوبا بضغوط شديدة على مصر|فيديو

قال حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية بالنسبة للدولة المصرية، مؤكداً أن مصر تاريخياً كان لها أدوار عديدة في دعم ومساندة الفلسطينيين.

حسن سلامة:الرد المصري كان حاسما

وأضاف حسن سلامة، خلال لقائه مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن العدوان الإسرائيلي على فلسطين، أصبح مصحوبا بضغوط شديدة للغاية على الدولة المصرية، وذلك من خلال محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية.



وأشار إلى أن الرد المصري كان حاسما وقاطعا منذ اليوم الأول في العدوان على غزة، وهو أن هناك رفضا رسميا وشعبيا لتهجير سكان قطاع غزة إلى أي مكان أو تصفية القضية الفلسطينية.