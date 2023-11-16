افتتاح المعرض الخيري للملابس بكلية الآداب جامعة عين شمس

نظمت وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس بالتعاون مع كلية الآداب ، ونادي روتارى القاهرة " المعرض الخيرى للملابس للطلاب "

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب ، وإشراف الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة حنان محمد سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحضور الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة هند الهلالي مديرة وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة، الدكتورة نيللي سمير الدسوقي رئيسة نادي روتارى كايرو بلاتينيوم، وتنسيق سوها السبع مديرة إدارة رعاية الشباب، والطالب حلمي أحمد رئيس اتحاد الطلبة.

وقبيل افتتاح المعرض استقبلت الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية أعضاء اللجنة المنظمة للمعرض في مكتبها، كما أكدت خلال اللقاء على حرص الكلية منذ ٢٠١٦ على المشاركة في فعاليات حملة الـ ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة برعاية المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع وحدة دعم المرأة.

ويأتي المعرض استمرارًا للأنشطة والفاعليات التي تقوم بها الوحدة في جميع كليات الجامعة ، ويأتى اختيار كلية الآداب لأنها تحظى بأعلى نسبة من حيث عدد الإناث على مستوى الطالبات و أعضاء هيئة التدريس، كما أكد الحضور على أن المعرض يهدف إلى التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها نادي روتارى فرع القاهرة، من أجل خدمة طلاب الجامعة.

وتضمنت المعروضات مايقرب من ١٠٠٠٠ قطعة من الملابس الحريمي والرجالي والإكسسوارات والأحذية من أشهر العلامات التجارية، والألعاب والكتب الجديدة والقديمة بأسعار رمزية، ثم توجهوا لافتتاح المعرض بصالة رعاية الشباب ، حيث شهد المعرض إقبالا كبيرا ، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية .

كما نوهوا عن عقد ندوة في مجال توعية الطالبات والطلاب ونشر الوعي الصحي بينهم بعنوان : " صحتك تهمنا " الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢ بقاعة مؤتمرات الكلية ويحاضر فيها كل من الدكتورة أمل السيسي مدير المشروعات بروتارى القاهرة، الدكتورة جيهان تامو لجنة المرأة والفتيات بروتارى القاهرة ، الدكتورة سهام جبريل مقرر لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة.