دياب اللوح: الفلسطينيون يرفضون التهجير وكل المخططات الاستعمارية

قال السفير الفلسطيني في مصر دياب اللوح إن الفلسطينيين يرفضون التهجير وكل المخططات الاستعمارية.

وأضاف السفير الفلسطيني: "نطالب بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني بشكل فوري".



وأكد اللوح: "قطاع غزة يحتاج المزيد من المساعدات، ونعمل على ذلك".

وقال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، إن الدعم المصري المستمر والأصيل للشعب الفلسطيني لا يُنسى، مشيرا إلى أن مصر موقفها واضح وثابت منذ بداية الحرب على قطاع غزة، ورفضت كل مخططات التهجير والتوطين لسكان قطاع غزة، كما أنها تسعى بكل جهودها لوقف الحرب.

سفير فلسطين بالقاهرة يتحدث عن ملف الأسرى

وأضاف "اللوح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن مصر تبذل كل ما بوسعها لتخفيف تلك المعاناة من خلال فتح ممرات وإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني الذي يعيش كارثة إنسانية حقيقية بسبب حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.