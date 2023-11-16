عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد معركة محمد سلام.. بيومي فؤاد يعيد فتح صفحته علي فيسبوك

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

عاد الفنان بيومي فواد لفتح صفحته عبر موقع فيسبوك مرة أخري ، بعد الانتقادات التى تعرض لها مؤخراً  بسبب هجومه على الفنان محمد سلام.

 

 وكانت قد ترددت أنباء خلال االساعات القليلة الماضيةحول اعتذار الفنان بيومي فؤاد عن استكمال مسرحية تطبق الشروط والأحكام،الذي يشارك فيها حاليا ضمن فعاليات موسم الرياض،  وذلك بعد الهجوم الذي تعرض له الفترة الماضية.

 

وحول حقيقة الأمر كشف أحد المصادر لصدي البلد أن كل ما يتردد حول هذا الأمر ليس له أساس من الصحة وأن بيومي فؤاد يواصل عرض مسرحيته بجانب أكرم حسني بطل العرض، نظرا للعقد المبرم بينه وبينه منتج العمل.

 

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

تعرف على إيرادات فيلم "بلوموندو" في أول أيام عرضه

مسرحية تطبق الشروط والأحكام

 

وبدأت أولي عروض مسرحية تطبق الشروط والأحكام الجمعة الماضية وتراوحت اسعار التذاكر ما بين 80 ريال سعودي ( ما يعادل 659 جنية مصري ) ، وما بين 1350 ريال سعودي ( ما يعادل 11121 جنية مصري ) . 

 

 

المسرحية بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسيل عمران، ومن المفترض أن تقدم المسرحية على مسرح محمد العلي ببوليفارد الرياض.

الفنان بيومي فؤاد ببوليفارد الرياض تطبق الشروط والأحكام بوليفارد الرياض زوجة بيومي فؤاد فيلم بلوموندو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه بعد قفزة جنونية|أسعار الذهب تتراجع بعد قرار المركزي وعيار21 مفاجأة

80 ألف جنيه والتنفيذ من اليوم فورًا|مفاجأة بشأن قرار البنك المركزي الجديد

كيف تصلي على النبي 100 ألف مرة في اليوم؟.. لن تستغرق دقيقة

المتر بـ 50 جنيها| مفاجأة لملايين المصريين بشأن قانون التصالح خلال أيام

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات لهذا السبب

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

مليون و300 ألف دولار.. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز

تطور عاجل في غرامة كهربا مع الزمالك| اعرف الحكاية

ترشيحاتنا

مد العمل بقواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد بسيناء

حلم المونديال يبدأ من جيبوتي| المنتخب يقص شريط التصفيات.. وعد من محمد صلاح.. وهذه القنوات الناقلة

صحف السعودية|المملكة ترحب بقرار مجلس الأمن بـ اعتماد هدنة إنسانية في غزة.. إسرائيل تعاود دخول مجمع الشفاء

صدم الزمالك| محامي كهربا يحدد موعد دفع الغرامة.. اللاعب مكمل والفلوس هتتأخر لهذا السبب

لمحبي الهواتف النادرة.. خصومات البلاك فريداي بقيمة 6200 جنيه على موبايلات OnePlus

بعد غلاء أسعاره ... اعرف بدائل السكر الصحية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة قصيرة ومؤلمة من طفلة عن الأوضاع في غزة.. ماذا قالت؟

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

اختفاء ابن الرئيس الإسرائيلي في غزة| هل مات أم وقع في الأسر ؟.. هذا ما قالته أمه

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم السكري بدون جراحات في وقت قياسي..كيف فعل ذلك؟

فيديو

نوة المكنسة تهدد الإسكندرية.. ماذا يحدث؟ (تغطية خاصة).. فيديو

مذكورة في التوراة.. حاخامات يدعون انتصار الاحتلال بدليل في الكتب المقدسة

محادثة بين إسرائيلية وفلسطيني تكشف نظرة الاحتلال للوضع في غزة.. فيديو

طفلة إندونيسية تطالب والدتها ببيع سيارتها للتبرع لفلسطين.. شاهد ردة الفعل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ