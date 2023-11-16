بعد معركة محمد سلام.. بيومي فؤاد يعيد فتح صفحته علي فيسبوك

عاد الفنان بيومي فواد لفتح صفحته عبر موقع فيسبوك مرة أخري ، بعد الانتقادات التى تعرض لها مؤخراً بسبب هجومه على الفنان محمد سلام.

وكانت قد ترددت أنباء خلال االساعات القليلة الماضيةحول اعتذار الفنان بيومي فؤاد عن استكمال مسرحية تطبق الشروط والأحكام،الذي يشارك فيها حاليا ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك بعد الهجوم الذي تعرض له الفترة الماضية.

وحول حقيقة الأمر كشف أحد المصادر لصدي البلد أن كل ما يتردد حول هذا الأمر ليس له أساس من الصحة وأن بيومي فؤاد يواصل عرض مسرحيته بجانب أكرم حسني بطل العرض، نظرا للعقد المبرم بينه وبينه منتج العمل.

مسرحية تطبق الشروط والأحكام

وبدأت أولي عروض مسرحية تطبق الشروط والأحكام الجمعة الماضية وتراوحت اسعار التذاكر ما بين 80 ريال سعودي ( ما يعادل 659 جنية مصري ) ، وما بين 1350 ريال سعودي ( ما يعادل 11121 جنية مصري ) .

المسرحية بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسيل عمران، ومن المفترض أن تقدم المسرحية على مسرح محمد العلي ببوليفارد الرياض.