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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على إيرادات فيلم "بلوموندو" في أول أيام عرضه

بلوموندو
بلوموندو

تمكن فيلم بلوموندو من بطولة حسن الرداد من تحقيق إيرادات متوسط ليلة امس في السينمات المصرية . 

وحقق الفيلم في أول أيام عرضه في دور العرض المصرية ايرادات وصلت لـ 53,679 جنيه مصري.

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شخصية حسن الرداد فى بلوموندو

وظهر الرداد فى الفيلم بشخصية بلوموندو وهي شخصية شاب جان لديه الكثير من المغامرات العاطفية مع بطلات الفيلم، ومنهم آيتن عامر وميرنا نور الدين وإنجي وجدان.
 أبطال فيلم بلوموندو

يشارك في بطولة فيلم "بلوموندو" بجانب حسن الرداد، كل من ميرنا نور الدين، محمود حافظ، هاجر أحمد، إنجي وجدان، محمد محمود، سماء إبراهيم وآخرين من ضيوف الشرف، وهو من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

أحداث فيلم بلوموندو

تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى لايت، حيث يستغل الشاب "بلوموندو" الذي يجسد شخصيته حسن الرداد سفر زوجته، ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأساً على عقب.

بلو موندو هاجر أحمد بلوموندو حسن الرداد فيلم بلوموندو ميرنا نور الدين ميرنا نور هاجر احمد

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