فلسطين تحث الدول على تنفيذ مضامين قرار القمة العربية الإسلامية

أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أن قرار القمة العربية الإسلامية الإستثنائية يتضمن مطالبات عاجلة وفورية للمجتمع الدولي بالعمل على الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفتح ممرات إنسانية عاجلة لإغاثته، وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المحتلة، والذي يشكل بالأساس أصل العدوان والتصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.

وقال مندوب فلسطين في تصريح صحافي له اليوم، إنه متابعةً لقرار القمة التي عُقدت في الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 2023، فقد قامت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية بإرسال مذكرات للأمانة العامة ومندوبيات الدول الأعضاء في الجامعة اليوم الخميس لحث الدول الأعضاء الشقيقة والأمانة العامة على تنفيذ مضامين قرار القمة.

وأضاف السفير العكلوك، إن المذكرات تناولت تنفيذ مضامين قرار القمة ومنها مطالبة مجلس الأمن بإتخاذ قرار عاجل وملزم يفرض وقف إطلاق النار والعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالإضافة إلى مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باستكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينين في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك دعوة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية واتخاذ إجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الإحتلال الاستعماري ضد الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده.

كما أوضح، أن تنفيذ قرار القمة أمر حيوي وأساسي تجاه وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومسائلة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والأفعال التي ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية، والتي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني أينما وجد.