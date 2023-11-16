خبير: القوافل الطبية ركيزة مهمة في توفير الخدمات العلاجية للمجتمع المصري

أكد الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، أن الكليات الطبية تضطلع برؤية متقدمة لتقديم الرعاية الصحية في مصر، حيث تتسارع جهودها نحو تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة، حيث تعد القوافل الطبية أحد الوسائل الفعالة التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف، حيث تمثل جسرًا بين العلم الطبي واحتياجات المجتمع.

رعاية متكاملة:

وأوضح عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، أن كليات جامعة عين شمس تسعى إلى توفير رعاية متكاملة عبر القوافل الصحية، حيث يتم تجهيز هذه القوافل بأحدث التقنيات والكوادر البشرية المتخصصة لضمان تقديم خدمات صحية على أعلى مستوى، مؤكدًا على دور القوافل في تحفيز التنمية الشاملة، حيث يتم توجيه الجهود نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية، مما يعكس التزام الكليات الطبية برفع مستوى المجتمع.

خدمة المجتمع:

وأشار الدكتور محمد رجاء، إلى أن القوافل الطبية تعد إحدى مظاهر الالتزام الاجتماعي للكليات الطبية، لان توفير الخدمات الطبية للفئات غير القادرة ودعم الأسر ذات الاحتياجات يعزز دور الكليات كمؤسسات خدمية في المجتمع، وتواجه الكليات الطبية تحديات في توسيع نطاق الخدمات وتحسين الوصول إلى المناطق النائية، وتعمل هذه الكليات بتحديد استراتيجيات ذكية للتغلب على التحديات وتحقيق تقدم ملموس في تقديم الرعاية الصحية.

التواصل مع المجتمع

وأضاف عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، أن القوافل الطبية تشكل جزءًا لا يتجزأ من الجهود الكليات الطبية في خدمة المجتمع، ويستند هذا النهج إلى فهم عميق للتحديات الصحية والاجتماعية، ويعكس التزامًا راسخًا بتحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة العامة في مصر، لانه يلعب دورًا محوريًا في التواصل مع المجتمع، من خلال الحملات التوعية والفعاليات الصحية، يتم تعزيز الوعي الصحي وتحفيز المجتمع على الاعتناء بصحته.

متعددة التخصصات

وصرح الدكتور محمد رجاء، بأن القوافل الطبية تتميز بتقديم خدمات طبية متعددة التخصصات، ما يجعلها مركزًا شاملاً للرعاية الصحية، مشيرًا إلى وجود فرق طبية متخصصة يساهم في تحديد التشخيصات بدقة وتوفير أفضل خيارات العلاج للمرضى.

المشاركة الفعالة في الرعاية

ونوة عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، بأن القوافل الطبية تعمل بشكل فعال على مشاركة الطلاب الطبيين والكوادر الطبية في الرعاية الصحية، ويعتبر هذا التفاعل فرصة للتدريب العملي، مما يسهم في تطوير مهارات الكوادر الصحية القادمة.

ولفت الدكتور محمد رجاء، إلى أن المستشفيات الجامعية تشكل ركيزة أساسية في نظام الرعاية الصحية، لان القوافل الطبية مكملًا للجهود الرئيسية للمستشفيات الجامعية، فمن خلال تنظيم قوافل طبية، يمكن توفير الرعاية الصحية للمناطق النائية وتحسين وصول المواطنين إلى الخدمات الطبية، ويتعين عليها الاستمرار في تقديم الخدمات المتطورة وتعزيز الابتكار لتلبية احتياجات المجتمع وتطوير الصحة العامة.