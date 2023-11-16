افتتاح ليالي السينما الكورية بالمركز الثقافي

يفتتح المركز الثقافي الكوري في مصر الدورة الثامنة من ليالي السينما الكورية الأربعاء المقبل، 22 نوفمبر. ومن المقرر عرض 10 أفلام كورية خلال الفترة من 22 نوفمبر إلى 2 ديسمبر المقبل.



ولأول مرة، سيتم عرض الأفلام في أربعة مدن بشكل متزامن، ، حيث سيجرى عرض 8 أفلام خلال الفترة من 22 إلى 26 نوفمبر.



كما تستضيف سينما سان ستيفانو بالإسكندرية ليالي السينما الكورية في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر حيث سيجرى عرض 6 أفلام، وفي 1 ديسمبر المقبل ستنتقل ليالي السينما الكورية إلى مدينة الغردقة حيث سيتم عرض 4 أفلام على مدار يومين.



وتحت رعاية مجلس الفيلم الكوري، سيجري عرض الأفلام ضمن فعاليات ثقافية كورية أخرى بهدف تقديم تجارب ثقافية متنوعة للجمهور المصري وتعزيز معارفهم حول الثقافة الكورية.



وتتنوع الأفلام بين الرومانسية والدراما وكذلك التشويق والأكشن. وتم دعوة فيلم "الارتداد" ليكون فيلم الافتتاح، وهو فيلم درامي مستوحى من قصة حقيقية حول مشاركة فريق مدرسة بوسان جونجانج الثانوية في بطولة كرة السلة الوطنية لعام 2012، وتمكنهم من تحقيق معجزة على مدار ثمانية أيام، بعد أن كان من أضعف الفرق المشاركة.



ومن بين الأفلام الأخرى التي سيجرى عرضها "إعلان طوارئ"، و"المهربون" و "بوري" و "بومة الليل" و "تشان سيل المحظوظة" و "صانع الملوك" و "غروب الشمس في مسقط رأسي" و "قارئ الوجه" و "مخطوطة السمك".



ومن جانبه أعرب أوه سونج هو مدير المركز الثقافي الكوري، عن أمله في أن توفر عروض ليالي السينما الكورية تجربة فريدة تلبي شغف المشاهدين المصريين، بالسينما الكورية، بما تتميز به من قصص ثرية وإبهار بصري وعمق عاطفي.



وأشار إلى أنه سيجري تنظيم فاعليات ثقافية متنوعة بالتزامن مع ليالي السينما الكورية حيث سيجري تنظيم فعالية خاصة على هامش عروض الأفلام الكورية بالإسكندرية في 24 نوفمبر احتفالاً بيوم الكيمتشي – (المخلل الكوري) وهو من أشهر الاطباق الجانبية في كوريا- والذي يصادف يوم 22 نوفمبر من كل عام.



كما يستضيف مركز الابداع الفني بالإسكندرية قافلة الثقافة الكورية في 25 نوفمبر، ومن المقرر أن تزور قافلة الثقافة الكورية مكتبة مصر العامة بمدينة الغردقة في الأول من ديسمبر المقبل.



عروض الأفلام الكورية مجانية، ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل الخاصة بالمواعيد من خلال زيارة الموقع الالكتروني للمركز أو صفحات المركز على مواقع التواصل الاجتماعي.