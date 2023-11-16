موعد مباراة كولومبيا والبرازيل والقنوات الناقلة| تفاصيل

يستضيف ملعب ميتروبوليتانو روبيرتو ميلينديز في مدينة بارانكويلا الكولومبية، مباراة كولومبيا والبرازيل، والتي تقام لحساب الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026 لقارة أمريكا الجنوبية.

ويدخل منتخب البرازيل المباراة وعينه على تعويض ما فاته في آخر جولتين، بعدما جمع خلالهما نقطة واحدة فقط، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث بجدول الترتيب.

أما منتخب كولومبيا، الذي لم يخسر بعد في التصفيات، إلى جانب منتخب الأرجنتين، فيحتل المركز الخامس برصيد ست نقاط، من فوز و3 تعادلات.

موعد مباراة كولومبيا والبرازيل



موعد مباراة كولومبيا والبرازيل في الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 هو يوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 على ملعب ميتروبوليتانو ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية فجرًا بتوقيت مصر، الثالثة فجرًا بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة كولومبيا والبرازيل



حصلت قنوات SSC على حق بث التصفيات، ونقل مباريات الثلاث منتخبات الأقوى في القارة وهم الأرجنتين والإكوادور والبرازيل، لذا فيمكن متابعة مباراة كولومبيا والبرازيل عبر قنوات SSC Sports.