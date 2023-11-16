مهارات الإعلاميين في عصر الذكاء الاصطناعي.. ندوة تثقيفية بـ آداب بنها

نظمت كلية الآداب بجامعة بنها ندوة تثقيفية بعنوان مهارات الإعلاميين في عصر الذكاء الاصطناعي تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور أمجد حجازي عميد الكلية.



وقال الدكتور عربي الطوخي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الندوة تم تنسيقها مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لطلاب قسم الاعلام ، وحاضر فيها الدكتور محمد عبد البديع الأستاذ بقسم الاعلام.

ودارت الندوة حول مفهوم المهارات وكيفية تنميتها ، كيف يستخدم الإعلامي الذكاء الاصطناعي يومياً ، القيم الإنسانية الأساسية في الإعلام والتي يجب علي الإعلامي أن يحافظ عليها ، المهارات التي يحتاجها الإعلامي في عصر الذكاء الاصطناعي ، المهارات الأساسية والفنية للذكاء الاصطناعي، مهارات القادة الإعلاميين في عصر الذكاء الاصطناعي.