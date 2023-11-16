على خطى كوبر|هل ينجح فيتوريا في كتابة اسمه بحروف من ذهب مع الفراعنة

يُعد الأرجنتيني هيكتور كوبر، الذي كان مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني المصري، من بين أبرز المدربين الأجانب الذين تولوا القيادة الفنية للفراعنة في العصر الحديث. نجح كوبر في بناء جيل جديد للكرة المصرية، قاده محمد صلاح وعبد الله السعيد وتريزيجيه وأحمد حجازي.

علاوة على ذلك، استطاع إعادة المنتخب المصري إلى كأس الأمم الأفريقية بعد غياب لنسختين متتاليتين، ووصل به إلى نهائي البطولة. رغم خسارته في النهائي أمام الكاميرون بنتيجة هدفين مقابل هدف، إلا أن إنجازاته شهدت عودة بروح وطنية.

في الوقت نفسه، نجح كوبر في قيادة المنتخب المصري للتأهل إلى كأس العالم في روسيا، وهو إنجاز كبير بعد غياب دام 28 عامًا.

هل يحقق فيتوريا ما حققه كوبر؟

ويستهل المنتخب المصري اليوم مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بمواجهة جيبوتي في السادسة مساءا باستاد القاهرة.

ويطمح مشجعو منتخب الفراعنة فى الصعود للمونديال ٢٠٢٦ للمرة الرابعة تاريخيا بقيادة روي فيتوريا، فهل ينجح فيتوريا في كتابة اسمها بحروف منذ ذهب ليكون رابع مدرب ينجح في الصعود بالمنتخب المصري للمونديال بعد الاسكتلندي جيمس ماكراي والذي وصل بالفراعنة لمونديال ١٩٣٤.

ومحمود الجوهري في مونديال 1990, وأخير هيكتور كوبر والذي قاد مصر لمونديال روسيا 2018.

استقر البرتغالي روي فيتوريا على الدفع بتشكيل متوقع لمنتخب مصر الوطني أمام نظيره منتخب جيبوتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي ومحمد عبد المنعم وعلي جبر وعمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: محمد النني وحمدي فتحي وأحمد سيد زيزو

خط الهجوم: محمود تريزيجيه ومصطفى محمد ومحمد صلاح