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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيب يكشف سبب امتناع الإنسان عن الأكل قبل الوفاة

صدى البلد

يحتاج الجسم لإدارة وظائفه العديدة من المعادن، ويقول الكيميائي الدكتور رامز سعد إن حبة البركة أي الحبة السوداء تحتوي علي هذه المعادن فهي كما وردت في الحديث “أنها شفاء من كل داء إلا السام، أي إلا الموت”. 

وهذه المعادن هي التي تساعد الجسم على هضم الطعام، واشار رامز الي ان هذه المعادن موجودة أيضاً في الشاي الأحمر.

ولهذا فان الشاي مهم للشخص بعد سن الخمسين لأنه يمنع امتصاص الحديد الذي يؤكسد الجسم ويحد من زيادة الحديد الضار يسبب السرطان، ولذلك التدخين ضار جداً لأنه يزود الحديد في الجسم، ولذلك يشربون الشاي مع السيجارة.

وأكد رامز أن من علامات الوفاة خروج المعادن وكذلك الجسم يحس بقرب الرحيل نتيجة خروج هذه المعادن من الجسم، ولذلك يطلب أن يرى المقربين ويطلبهم بالإسم، حيث أن الامتناع عن الأكل من علامات قرب الوفاة نتيجة اختفاء المعادن من الجسم.

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