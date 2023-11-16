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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجمع الشفاء : إبادة جماعية ترتكب في المستشفى بحق المرضى والأطفال

مجمع الشفاء الطبي
مجمع الشفاء الطبي

أكد مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة محمد أبوسليمة أن هناك إبادة جماعية ترتكب في المجمع بحق المرضى والأطفال الخدج مطالبا قوات الاحتلال بضرورة إحضار الوقود والماء والغذاء لنزلاء المستشفى بعد اقتحامه.

وذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي  فجرت عددا من أقسام المجمع وصيدليته وسوره الشمالي.


وذكر مدير مجمع الشفاء أن المجمع لم يعد قادرا علي مداواة الأطفال لعدم توفر الدواء وكل من يمرض في القطاع سيموت.

وبين أنه لم يتم إطلاق نار من المستشفى نهائيا، مشيرا إلى أن المستشفى مظلم تماما لغياب الكهرباء والاحتلال يعمل على تخريبه.

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