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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل فطيرة الجلاش بالسجق

صدى البلد

 اذا كنتي تودين تقديم اكلات مختلفة نقدم لكي اليوم طريقة عمل  فطيرة الجلاش بالسجق

المكوّنات

   لفة جلاش
   زبدة علي سمن سايحين
   سجق مقطع صغير
   بصلة وسط
   معلقة صغيرة توم مفروم
   واحدة فلفل اخضر
   طمطماية واحدة
   رشة فلفل اسود
   زيت
   جبنة موتزاريلا
   بيضة
   ملح ورشة فلفل اسود
   كوب لبن

الخطوات

   بنفرم البصلة مع الفلفل والطماطم وفحلة نحط قليل من الزيت ونضع لحم السجق والبصل والطماطم والفلفل المفروم ورشة ملح وفلفل اسود لحد ماكل حاجة تستوي

   في صينية مدورة بنرص نص راقات الجلاش وندهن بين الرقات بالزبد والسمن ونضع الحشو والجبن الموتزاريلا ونكمل باقي الراقات وندهن بين الراقات بالسمن والزبد

   في بولة بنقلب اللبن والبيض ورشة ملح ورشة فلفل اسود ونضعه علي الجلاش ونخبط الصينية علي الرخامة عشان اللبن والبيض يتغلغل في الجلاش ويدخل فرن سخن لتمام النضج ثم نفتح الشواية ياخد لون والف هنا

الطماطم جبنة موتزاريلا جلاش بالسجق طريقة عمل فطيرة الجلاش طريقة عمل فطير طريقة عمل فطيرة

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