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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منتشر بالمدارس.. طبيب بالقصر العيني يكشف عن اعراض فيروس يصيب الاطفال

صدى البلد

مع بداية استقبال فصل الشتاء وبرودة المناخ، نجد أن الكثير من الأطفال يصابون بالاعياء على اختلاف الأعراض من طفل لآخر.
وأكد الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، أن الفيروس المخلوي متواجد دائما ولكنه منتشر بين الاطفال في هذه الأيام بكثرة خاصة بين الاطفال في المدارس.
وأوضح الدكتور أيمن سالم أن الفيروس المخلوي متواجد طوال العام ولكنه ينتشر في فصل الشتاء بشكل أكبر، ويؤثر على الاطفال وبالأخص الاطفال الذين لم يصابوا به من قبل، وتأثيره يكون على الجهاز التنفسي، لافتا الي أن البالغين يمكن أيضا أن يصابوا بالفيروس المخلوي ولكن الأعراض أكثر حدة لدى الأطفال وليس الكبار.
وأشار الدكتور أيمن سالم أن أعراض الفيروس المخلوي التنفسي تشمل ارتفاع حاد في درجات الحرارة ويكون هذا هو العرض الأول الذي يظهر على الطفل ثم يشعر بصعوبة في التنفس مع سيلان الانف والسعال، ومشكلة هذا الفيروس س أنه سريع الانتشار بمعنى ان إذا اصاب طفل واحد وذهب الي المدرسة من الممكن أن يتسبب في عدوى الفصل المتواجد به بأكمله.
وشدد الدكتور ايمن السيد سالم على ضرورة الذهاب بالطفل الي الطبيب المختص اذا ظهرت عليه هذه الأعراض لان إهمال العلاج مبكرا يؤدي إلي تدهور الحالة وقد يتسبب في التهاب القصبات الهوائية أو التهاب الرئة.
ونصح الدكتور أيمن سالم بالحرص على النظافة الشخصية وغسل اليدين بإستمرار وتغطية الفم والأنف عن طريق الكمامة و عدم الاختلاط أو التقارب بين الاطفال في المدارس وتهوية الفصول تهوية جيدة.

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