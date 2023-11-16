محمد بن سلمان يفتتح القمة السعودية مع دول الكاريكوم

افتتح الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 قمة السعودية مع رابطة دول الكاريبي "الكاريكوم".

وذكرت فضائية العربية في تقرير لها أن حجم التبادل التجاري بين السعودية ودول الكاريبي يتجاوز 200 مليون ريال سعودي، ويعزز انعقاد القمة في نسختها الأولى، انفتاح الرياض على شراكات لافتة مع مجموعة دولية فاعلة.

ودول الكاريبي يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة وفقا لآخر تحديث في العام الماضي 2022 وتتميز بإنها منطقة تعد فتيّة، إذ يشكل السكان فيها دون عمر الـ 30 نحو 60% من إجمالي السكان الذين إلى حد ما ينحدرون من أصول عرقية متعددة على غرار: أوروبا – الهند – البرتغال – الصين – إفريقيا.