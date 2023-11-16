الجامعة العربية تدين قصف الاحتلال للمستشفى الميداني الأردني في غزة

نقل طفل فلسطيني لمعهد ناصر لتلقي الرعاية

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبد الرحمن تغطية عن إدانة المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة، بما أدى إلى إصابة سبعة من كوادرها.



وقال المتحدث جمال رشدي إن القصف جريمة جديدة تُضاف للجرائم البشعة للاحتلال ضد الأطقم الطبية، ويُمثل استهدافاً متعمداً لرجال ونساء يخاطرون بحياتهم من أجل انقاذ المدنيين ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل.

وأكد أن الجامعة العربية تتضامن مع المملكة الأردنية في أية خطوات قانونية أو سياسية تتخذها في مواجهة هذه الجريمة التي تشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف، شأنها في ذلك شأن جرائم الاحتلال في هجماته الوحشية على المستشفيات في غزة، على مرأى ومسمع من العالم، وفي انتهاك لكل أعراف الحرب وقوانينها.



و أكد سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الخميس، ضرورة السعي من أجل التوصل لاتفاق لإقامة الدولة الفلسطينية وإنفاذ حل الدولتين.

ونفى وزير الخارجية تعرض مصر لضغوط أمريكية لاستقبال الفلسطينيين من غزة.

وشدد وزير الخارجية على رفض مصر التام والكامل أي محاولة لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، منوها بأنه لا توجد إرادة سياسية في إسرائيل لتطبيق حل الدولتين.

وتابع وزير الخارجية "ليس من الملائم أن تكون هناك أي ترتيبات تعزز الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية".

ورحبت مصر، بقرار مجلس الأمن رقم 2712 والمعني بالتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، باعتباره خطوة أولى وهامة نحو تحقيق هدف الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، على ضرورة تنفيذ ما تضمنه القرار من مطالبة بإقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات ممتدة لعدد كافٍ من الأيام، لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء القطاع، وضرورة التوقف عن سياسة حرمان السكان من الخدمات الأساسية، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بتوفير الحماية للمدنيين، لاسيما النساء والأطفال، وكذا العاملين في المجالين الطبي والإنساني.

وشددت الوزارة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئوليته في ضمان التنفيذ الفوري والدقيق لأحكام هذا القرار، حفاظاً على مصداقية مجلس الأمن وأعضائه في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، واحترام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.



ايضا كشفت مصادر مطلعة للقاهرة الإخبارية، أن هناك جهود مصرية مكثفة لنقل أطفال حديثي الولادة من قطاع غزة إلى مصر حفاظا على أرواحهم.

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، نقل الطفل الفلسطيني «عبد الله كحيل» من رفح إلى معهد ناصر، اليوم الخميس، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن الرئيس السيسي وجه بسرعة علاج الطفل عبد الله كحيل في المستشفيات المصرية، بعد تداول استغاثة الطفل للعلاج في مصر، عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الوزير إلى أنه تم تخصيص سيارة إسعاف مجهزة يرافقها طاقم طبي، لنقل الطفل إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، وتقييم حالته الصحية، وتحديد الإجراءات الطبية اللازمة لعلاجه على وجه السرعة.



علي جانب اخر أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الخميس، أن مقاتلي اللواء 188 ومقاتلي الأسطول الثالث عشر، سيطروا على ميناء قطاع غزة، ودمروا نصب مرمرة التذكاري المتواجد في ميناء القطاع.

وقال هاجاري إن القوات الإسرائيلية قامت بتطهير جميع المباني في المنطقة التي تستخدمها قوات الكوماندوز البحرية التابعة لـ حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، كما هدمت نصب مرمرة التذكاري.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حماس استخدمت الميناء كمنشأة تدريب للقوات البحرية لأغراض إرهابية ولتوجيه وتنفيذ هجمات بحرية.

وأشار إلى أنه تحت غطاء ميناء بحري مدني، استخدمت حماس المكان لغرض التدريب وتنفيذ الإرهاب، باستخدام السفن المدنية وسفن الشرطة البحرية التابعة لـ غزة.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بقصف طائرات الاحتلال مسجد الحسن في حي التفاح شرق مدينة غزة.

ولفتت إذاعة الأقصى الفلسطينية بقصف طائرات الاحتلال مركز شرطة الشيخ رضوان القديم.

وأعلنت أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق الحواجز المؤدية لمدينة بيت لحم وسط انتشار مكثف في مكان عملية إطلاق النار عند حاجز النفق.

كما قامت قوة من مخابرات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، باقتحام بلدة العيساوية شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بارتفاع عدد مصابي عملية حاجز النفق إلى 7 أشخاص، أحدهم جراحه بالغة الخطورة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن 3 أشخاص نفذوا عملية إطلاق النار جنوب القدس.

يأتي ذلك عقب إعلان نادي الأسير الفلسطيني، اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 57 فلسطينيا من الضفة الغربية خلال الليل.