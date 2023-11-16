كيف استغلت إسرائيل مسلسل "فوضى" للترويج لبطولات "المستعربين"؟.. سارة حازم تكشف التفاصيل

قالت الإعلامية سارة حازم طه، إن هناك مسلسلا إسرائيليا باسم "فوضى"، وهو مكون من 4 أجزاء، حيث بدأ عرضه عام 2015، مشيرة إلى أن المسلسل يكشف بطولات وحدة المستعربين، هي عبارة عن قوات أمنية، شكل جنودها "عرب" وملامحهم شرقية، ويتحدثون العربية بشكل جيد، ويقوموا بطقوس مثل الصلاة على الطريقة الإسلامية.



وأضافت، خلال برنامجها "كل الزوايا" المُذاع على قناة "أون"، أن وحدة المستعربين هذه تُستخدم لاختراق الداخل الفلسطيني، وخلال المسلسل يتم تصوير إنجازات هذه الوحدة الإسرائيلية، وقوتها الخارقة، أيضًا هذه الوحدة لديها إنسانيات عالية جدًا، فعلى سبيل المثال ينقذون طفلة فلسطينية.

المقاومة الفلسطينية



ولفتت إلى أنه في الحلقة الأخيرة من الجزء الرابع لمسلسل "فوضى"، يموت أبطال المسلسل وهم في مواجهة مع المقاومة الفلسطينية، وخلال موتهم في المسلسل هناك مشاهد إنسانية وكأنهم هو الطرف المظلوم في القصة.



وأوضح، أن شخص اسمه مائير وهو منتج مساعد في مسلسل "فوضى" مات بالفعل منذ يومين، واسمه "مائير"، منوهة أن هذا الشخص قتل خلال عمليات عسكرية في شمال غزة.



وتابعت: "في نهاية المسلسل كانوا يقرأون القرآن، وده بيفكرنا بأفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللي دايما بيستعين بآيات من القرآن في كلامه".



ولفتت إلى أن سردية إسرائيل دائمًا خادعة، تصور الأعمال الإجرامية بأنها دفاع عن النفس، بالرغم أنهم مُحتل للأراضي الفلسطينية، منوهة أن جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل السابقة صرحت بأنها لن تسامح العرب لأنهم يجبرون إسرائيل على قتل أطفال الفلسطينيين.