قيادي في حركة حماس يكشف هدف الاحتلال الإسرائيلي من تدمير المستشفيات

كشف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أسامة حمدان، اليوم الخميس عن الهدف الذي يرغب الاحتلال الإسرائيلي من تحقيقه بقصف واستهداف المستشفيات والمرافق الصحية والمدنية في شمال قطاع غزة.

وأكد القيادي في حركة "حماس"، أسامة حمدان، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول جاهدا ضرب كل المرافق الحيوية في غزة، لتهجير الأهالي إلى جنوب القطاع، بحسب تصريحاته لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف "حمدان" أن الاحتلال دمر المخابز والمرافق الحيوية وكل أشكال الدعم الحيوي لإجبار الأهالي على الرحيل إلى جنوب القطاع، في وقت دمرت 25 مستشفى ومركزا صحيا في القطاع، من حملة ممنهجة لتدمير القطاع الصحي كاملا.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعتقد أنه يعاقب المقاومة بقتل المزيد من الفلسطينيين منوها إلى أن 70% من الشهداء الذين سقطوا خلال العملية العسكرية الإسرائيلية من الأطفال والنساء.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي، زاعما وجود أنفاق ومقرات عسكرية لحركة حماس في المجمع، إلا أنه لم يعثر على أي دليل على هذه المزاعم.