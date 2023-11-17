مثيرة للجدل دائما.. شاهد ملابس رانيا يوسف بالكواليس مع شريف منير

تحرص الفنانة رانيا يوسف علي مشاركة متابعيها كل ماهو جديد عن اعمالها وحياتها اليومية من خلال مواقه السوشيال ميديا

كما تظهر رانيا يوسف باطلالات مختلفة سواء الكاجول او الكلاسيك والسوارية

وقد انتشرت مؤخرا اطلالات الفنانة رانيا يوسف بصور جديدة في كواليس مسلسل وبقينا اتنين رفقة شريف منير نجوم العمل المقرر عرضه في ديسمبر المقبل

وتعتمد رانيا يوسف في اطلالاتها بالمسلسل علي ااملابس البسيطة الكلاسيك حيث ظهرت ببلوزات ستان وشيفون ونسقت معاها بنطلون كلاسيكية حيث ابتعد عن الجينز والتي شيرت خلال ظهورها بكواليس المسلسل

اليكم الصور