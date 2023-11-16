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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصطفى بكري: الكيان الصهيوني يواصل جرائمه في غزة وسط صمت عالمي

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الجميع يتساءل من يحمي أطفال ونساء غزة، من العدوان الإسرائيلي في غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تقتل بلا رحمة، والعالم يشاهد دون أن يقوم بأي شيء.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يا ايها الغافلون والنائمون، غدا سيكون الدور عليكم، مؤكدا أن ما تقوم به إسرائيل لا يستهدف غزة فقط.

وتابع مقدم برنامج "حاملات الطائرات والبوارج التي اتت من عدد من الدول، لا يمكن أن تكون أتت فقط من أجل غزة، مؤكدا أن قائد القوات الجوية الإسرائيلية صرح أنه يمكن الوصول لأي منطقة بالشرق الأوسط.

 

الشعب الفلسطيني صامدا

وأشار مصطفى بكري إلى أن العالم قرر إلتزام السكوت، ولكننا نعلم أن المقاومة في غزة وفلسطين تقف بكل قوة، ومازال الشعب الفلسطيني صامدا ولن يستسلم، ومتمسك بأرضه وكيانه.

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي القائد الإنسان استجاب لمناشدة طفل فلسطيني لعلاجه في مصر ووجه بعلاجه في مصر، مشيرا إلى أنه تم استقبال الطفل المصاب وتم نقله لمستشفى معهد ناصر لتقديم العلاج له.

 

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الطفل عبدالله ناشد مصر والمصريين بعلاجه لاصابته بإصابة خطيرة في قدمه، نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

 

علاج الطفل الفلسطيني

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن وزير الصحة الددكتور خالد عبد الغفار يشرف بنفسه على علاج الطفل الفلسطيني المصاب.

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن أربعين يوما على حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن  مصر هي الهدف الرئيسي من العدوان على غزة.
 

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر لن تفرط في شبر واحد من أراضيها، ولن تسمح بأن يتم تصفية القضية الفلسطينية على حسابها. 
 

متمسك بأرضه وكيانه.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن إسرائيل بكل قوتها العسكرية لم تنجح في تحقيق هدف واحد من أهدافها في غزة، مؤكدا اننا  نعلم أن المقاومة في غزة وفلسطين تقف بكل قوة، ومازال الشعب الفلسطيني صامدا ولن يستسلم، ومتمسك بأرضه وكيانه.

مصطفى بكري غزة العدوان الإسرائيلي إسرائيل العالم

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