مركز القدس للدراسات المستقبلية: العدوان الإسرائيلي يسعى إلى حرق غزة بالكامل

أكد الدكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات المستقبلية بجامعة القدس، أن العدوان الإسرائيلي يسعى إلى حرق غزة بالكامل، مشيرا إلى أن رغبة إسرائيل الأساسية تهجير سكان غزة.

وقال أحمد رفيق عوض، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار"، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن عملية طوفان الأقصى كشفت الإدعاءات الإسرائيلية الكاذبة،

وساهمت في زيادة حدة الاحتقان داخل المجتمع الإسرائيلي.

الشعب الفلسطيني

مدير مركز القدس للدراسات المستقبلية بجامعة القدس، أنه بعد مرور 40 يوما لم تستطع إسرائيل أن تحصل على استسلام لا بالمقاومة أو الشعب الفلسطيني على الإطلاق.