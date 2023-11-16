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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالتفاصيل.. صحيفة أمريكية تفضح أكاذيب الاحتلال المضللة في حرب غزة

اسرائيل
اسرائيل

قالت صحيفة “ديلي بيست” الأمريكية، إن الحكومة الإسرائيلية تلجأ إلى معلومات مضللة “منافية للعقل” ووحشية بشكل متزايد عبر الإنترنت، ويبدو أنها فقدت السيطرة على السرد المتعلق بحربها على غزة.

 

وكمثال على ذلك، أشارت صحيفة “ديلي بيست” إلى مقطع الفيديو الذي تم نشره في 11 نوفمبر على الحساب العربي لوزارة الخارجية الإسرائيلية على موقع إكس، حيث أظهر مقطع الفيديو ممرضة فلسطينية تدين حماس بسبب استيلائها على مستشفى الشفاء في غزة.

وأوضحت الصحيفة: “كل شيء فيها كان يشبه مسرح المدرسة الثانوية… من اللهجة الفاشلة التي بدت وكأنها مأخوذة مباشرة من مسلسل تلفزيوني إسرائيلي إلى نقاط الحديث المكتوبة بشكل مثالي للجيش الإسرائيلي والتي كانت تتدحرج على لسانها”.

وأضافت أن الممرضة كانت ترتدي معطف مختبر أبيض اللون ومكياج نظيف، لكن لم يراها أحد في مستشفى الشفاء من قبل.

وقد تعرض الفيديو للسخرية لدرجة أن اللغة العربية الإسرائيلية حذفته في غضون يوم واحد.

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وشن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حربا على غزة بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر. وتحول الرأي العام في الغرب، الذي كان متعاطفا في البداية مع إسرائيل، بشكل ثابت ضد القدس الغربية وسط ارتفاع عدد القتلى في غزة.

وتشير أحدث التقديرات الصادرة عن السلطات المحلية إلى أن أكثر من 11,000 فلسطيني لقوا حتفهم في الغارات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية - بما في ذلك 4,500 طفل. و

وقالت صحيفة “ديلي بيست”، إن إسرائيل تنخرط في معلومات مضللة يائسة بشكل متزايد، وتسعى إلى تجريد الأطفال الفلسطينيين من إنسانيتهم باعتبارهم يستحقون القتل لأنها لم تعد قادرة على إنكار قتلهم.

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