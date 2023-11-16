أستاذ علاقات دولية: مصر حذرت من الاستفزازات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة

أكد الدكتور حامد فارس مدبولي، أستاذ العلاقات الدولية، أنه يجب توحيد الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن إسرائيل تتخذ إجراءات أحادية الجانب لضم الأراضي الفلسطينية.

وقال حامد فارس، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن مصر حذرت من الإستفزازات الإسرائيلية في القدس والأراضي المحتلة، لعدم تصعيد الأحداث.

غير صارم

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أن القرار الصادر من مجلس الأمن هش وضعيف، ولم يتضمن ألية التنفيذ وغير صارم، مؤكدا أن إسرائيل لا تحترم القرارات الصادرة من مجلس الأمن.