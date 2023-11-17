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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكري: أكاذيب إسرائيل بشأن غزة تذكرني بأسلحة الدمار الشامل لاحتلال العراق.. وطفل فلسطيني بعد توجيه الرئيس بعلاجه: مصر أم الدنيا وبحب السيسي | أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددا من الملفات والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها في التقرير التالي:

 

قيادي بحركة فتح: المقاومة بخير وجاهزة للقتال عاماً كاملاً

قال الدكتور أيمن الرقب القيادي في حركة فتح الفلسطينية، إن الكيان الصهيوني خارج عن القانون بحماية أمريكية، لافتا إلى أن المقاومة الفلسطينية لن تتنازل عن طلباتها في ملف الأسرى، مؤكدا أن المقاومة بخير وقادرة على الصمود عاما كاملا أمام جيش الاحتلال.

 

مصطفى بكري: أكاذيب إسرائيل بشأن غزة يذكرني بأسلحة الدمار الشامل لاحتلال العراق

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مستشفى المعمداني والمستشفى الإندونيسي سقطتا في يد إسرائيل، خاصة بعد إطلاقها لعدد من الأكاذيب بأن مقر القيادة المركزية "حماس" أسفل مستشفى الشفاء، وهذا يذكرني بأكذوبة أسلحة الدمار الشامل لإحتلال العراق في عام 2003.

 

أول تعليق من والدة الطفل الفلسطيني بعد توجيه الرئيس السيسي بعلاجه

قالت صابرين، والدة الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل الذي وجه الرئيس السيسي بوصوله لمصر وعلاجه، إن مدير مستشفى شهداء الأقصى في غزة  أخبرها بتوجيه الرئيس السيسي بعلاج ابنها داخل مصر بعد استغاثته، وهي متوجهة في الوقت الحالي إلى معهد ناصر، ومتواجدة في عربة إسعاف للتوجه إلى المعهد برفقة نجلها. 

 

أستاذ اقتصاد: إسرائيل تخسر يوميا مليار شيكل بسبب الحرب على غزة

قال الدكتور نبيل زكي، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن خسائر إسرائيل من الحرب على غزة كبيرة جدًا وقد تصل إلى 10 مليارات دولار، مشيرا إلى أن إسرائيل تخسر يوميا مليار شيكل بسبب الحرب.

 

الفصائل الفلسطينية: دمرنا 21 آلية إسرائيلية في محاور التوغل بـ غزة

أعلنت الفصائل الفلسطينية، أنهم قاموا بتدمير 21 آلية إسرائيلية في محاور التوغل بـ غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

تجهيز 100 شاحنة مساعدات بمعبر رفح تمهيدا لدخولها غزة.. فيديو

 

أفاد مراسل قناة “ القاهرة الإخبارية” بمعبر رفح، باستمرار تدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

 

طفل فلسطيني بعد توجيه الرئيس بعلاجه: مصر أم الدنيا وبحب السيسي

وجه الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل، الشكر للرئيس السيسي على استجابته والتوجيه بعلاجه في أحد المستشفيات المصرية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

 

الجانب الفلسطيني تسلم 1999 طن مستلزمات طبية.. مصر تواصل جهودها لإيصال المساعدات

أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، أن مصر تواصل جهودها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

 

تعليق غير متوقع من نجم منتخب مصر على مباراة جيبوتي .. فيديو

علق الكابتن هشام يكن، نجم منتخب مصر ولاعب نادي الزمالك الأسبق، على مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم.

غزة قطاع غزة فلسطين مصطفى بكري اخبار التوك شو

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